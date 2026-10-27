Volcó con su auto y quedó atrapado entre un árbol y la vereda en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió este martes por la mañana en avenida de las Américas y calle Profesor Constancio Carminio, frente a un supermercado. El vehículo terminó con las ruedas hacia arriba y el conductor fue asistido por vecinos antes de ser trasladado a un centro de salud.
Un hombre de 83 años volcó con su auto en Paraná y el vehículo terminó con las ruedas hacia arriba, incrustado bajo un árbol, sobre la vereda de avenida de las Américas. El accidente ocurrió este martes por la mañana, en la intersección de avenida de las Américas y calle Profesor Constancio Carminio, y generó un importante operativo de emergencia.
Según supo Elonce desde el lugar, el conductor circulaba por avenida de las Américas en dirección sur cuando, por causas que todavía se desconocen, perdió el control del automóvil. El vehículo impactó contra el cordón y terminó volcado junto a un árbol, en inmediaciones de la intersección con calle Profesor Constancio Carminio.
Pese a la posición en la que quedó el rodado, el hombre logró salir con la colaboración de vecinos que se acercaron inmediatamente después del accidente. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica. En principio, no presentaba lesiones de gravedad.
El testimonio del vecino que ayudó al conductor
Juan Manuel, uno de los vecinos que participó del rescate, relató a Elonce cómo fueron los primeros momentos. "Se escuchó el estruendo, pero no se escuchó frenada", manifestó.
El hombre consideró que el conductor podría haber sufrido una descompensación, aunque esa circunstancia no fue confirmada oficialmente. "Estaba mareado. Logró salir por sus propios medios por la puerta de arriba. Lo ayudamos entre todos con una escalera", explicó.
Sobre su estado de salud, indicó: "No tenía golpes a simple vista. Igual la ambulancia lo llevó al sanatorio". Agregó que el automovilista continuaba mareado cuando fue asistido por el personal sanitario.
Bomberos trabajaron para retirar el vehículo
El accidente también provocó movimientos en cables y daños en el sector donde quedó el automóvil. "Se movieron todos los cables de tensión, inclusive se cayeron algunos", señaló el vecino, quien advirtió sobre el estado de un poste cercano.
Personal de Bomberos Voluntarios, agentes de Tránsito y efectivos policiales intervinieron en el operativo. Los bomberos lograron colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas para facilitar su posterior retiro de la vereda.
El vuelco ocurrió en un sector utilizado habitualmente por peatones que se dirigen al supermercado. Afortunadamente, no se reportaron otras personas lesionadas. Mientras se investigan las causas del accidente, el conductor permanece bajo evaluación médica.