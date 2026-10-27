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Un colectivo y un auto chocaron en una esquina de Paraná

El accidente ocurrió este martes por la mañana en la intersección de Almafuerte y Juan Ortiz. Un colectivo de la empresa San José chocó contra un Peugeot 307 cuando realizaba una maniobra de giro.

27 de Octubre de 2026
Choque entre un colectivo y un auto en Paraná
Choque entre un colectivo y un auto en Paraná

El accidente ocurrió este martes por la mañana en la intersección de Almafuerte y Juan Ortiz. Un colectivo de la empresa San José chocó contra un Peugeot 307 cuando realizaba una maniobra de giro.

En la mañana de este martes, alrededor de las 5:40, se registró un choque entre un colectivo y un automóvil en la intersección de las calles Almafuerte y Juan Ortiz de la ciudad de Paraná. El siniestro vial involucró a una unidad de transporte público de la empresa San José y a un Peugeot 307. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo particular sufrió lesiones leves.

 

Según informaron fuentes policiales a Elonce, personal de Comisaría Tercera intervino en el lugar para establecer las circunstancias del accidente. El colectivo era conducido por un hombre de 42 años, mientras que al mando del automóvil se encontraba otro hombre de 62 años.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, la colisión se produjo cuando el transporte público realizaba una maniobra de giro hacia calle Juan Ortiz. Por causas que todavía se investigaban, ambos vehículos impactaron y sufrieron daños materiales.

 

Como consecuencia del choque, el automovilista de 62 años presentó lesiones de carácter leve. Sin embargo, según precisaron desde la Policía, se negó a recibir asistencia médica.

 

 

 

Temas:

Paraná accidente de tránsito Choque colectivo Empresa San José
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