Siete detenidos tras allanamientos: secuestraron 120 envoltorios de droga, celulares y dinero

La Policía realizó allanamientos en el barrio Carretera de la Cruz y en inmediaciones de las calles Felipe Gardel y Moulins. Secuestraron 120 envoltorios con estupefacientes, cinco celulares y dinero. Siete personas quedaron detenidas por disposición judicial.
Siete personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados durante la tarde de este lunes en viviendas del barrio Carretera de la Cruz y en inmediaciones de las calles Felipe Gardel y Moulins. Los procedimientos permitieron secuestrar 120 envoltorios con estupefacientes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de las comisarías Primera y Octava, quienes intervinieron en distintos domicilios en el marco de una investigación vinculada con la presunta comercialización de sustancias prohibidas.
Según la información policial, los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron reunir elementos de interés para la causa. Entre los objetos incautados se encuentran 120 envoltorios con estupefacientes, cinco teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado.
Siete detenidos por presunta comercialización de estupefacientes
Tras los allanamientos, el fiscal José Arias dispuso la detención de siete personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Los involucrados son investigados por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúa la intervención judicial correspondiente.
Además, durante los procedimientos se constató que uno de los detenidos tenía un mandamiento de captura vigente en otra causa judicial.
Uno de los detenidos tenía un pedido de captura
De acuerdo con el informe policial, la orden de captura estaba relacionada con una investigación por presunta desobediencia judicial.
Por ese motivo, el hombre fue notificado del mandamiento vigente, además de quedar involucrado en la causa por estupefacientes.
Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones judiciales. La investigación continuará bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, con el objetivo de determinar las responsabilidades de las personas detenidas.