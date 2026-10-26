Anticipan menos lluvias y aumento de temperaturas hacia el viernes: qué pasará el fin de semana

Se esperan menos lluvias y un aumento de temperaturas durante la última semana de octubre, especialmente en el Litoral y el centro del país. Las máximas podrían alcanzar los 26 grados hacia el viernes, aunque un frente frío podría traer nuevas tormentas.
Menos lluvias y aumento de temperaturas marcarían la última semana de octubre en buena parte del centro y norte de Argentina. Las previsiones meteorológicas anticiparon una disminución de las precipitaciones en el Litoral, especialmente en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, mientras que las máximas comenzarían a recuperarse gradualmente hasta el viernes 30. Sin embargo, un posible frente frío podría provocar nuevas lluvias y tormentas durante el fin de semana.
Luego de varios días caracterizados por lluvias y elevada humedad, las condiciones meteorológicas comenzarían a mostrar una mejora en distintas regiones. Sin embargo, esta disminución de las precipitaciones no sería uniforme, ya que algunos sectores del oeste argentino continuarían registrando episodios de inestabilidad.
En Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, el escenario previsto resultaría más favorable para las actividades al aire libre y las tareas rurales. No obstante, la persistencia de humedad en los suelos podría limitar algunos trabajos agrícolas, especialmente en terrenos que acumularon importantes cantidades de agua.
Qué regiones tendrán menos precipitaciones
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, amplias zonas de Chaco, Formosa, Corrientes y el centro-norte de Santa Fe registrarían precipitaciones escasas hasta comienzos del domingo. Una situación similar se presentaría en el sur del Litoral y el norte de Buenos Aires, aunque no se descartaban lluvias aisladas.
Por el contrario, Salta y Tucumán concentrarían algunos de los mayores acumulados, con registros estimados entre 30 y 40 milímetros. También se esperaban precipitaciones en San Luis y Córdoba, donde los valores podrían ubicarse entre 15 y 30 milímetros, dependiendo de cada localidad.
En el interior del sur bonaerense, las lluvias podrían alcanzar entre 20 y 30 milímetros. Mientras tanto, la región de Cuyo presentaría diferencias importantes, con mayores aportes previstos para el sur de Mendoza respecto de San Juan.
Las temperaturas subirán hacia el viernes
La recuperación térmica sería otra de las características destacadas de la semana. Después de un comienzo con temperaturas relativamente frescas, el centro y norte argentino experimentarían un ascenso gradual de las marcas térmicas, especialmente durante las tardes.
Para el viernes 30 de octubre, las previsiones indicaban máximas cercanas a los 26 grados en Rosario y Santa Fe, mientras que Córdoba y Santa Rosa podrían alcanzar los 27 grados. En Buenos Aires se esperaban alrededor de 23 grados, mientras que San Juan podría registrar hasta 31 grados.
En otras regiones, el comportamiento térmico sería diferente. Mar del Plata tendría una máxima aproximada de 15 grados, mientras que Neuquén podría alcanzar los 27 grados. En el norte argentino, Posadas registraría unos 26 grados y Salta llegaría a 21 grados. De esta manera, el incremento de las temperaturas no representaría una ola de calor generalizada.
Advierten sobre un posible frente frío durante el fin de semana
A pesar de la mejora prevista para los próximos días, los especialistas mantenían bajo seguimiento el posible ingreso de un frente frío durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Este fenómeno podría interrumpir el ascenso térmico y generar nuevas condiciones de inestabilidad, publicó Meteored.
En caso de concretarse su avance y encontrar suficiente humedad disponible, el sistema frontal favorecería el desarrollo de lluvias y tormentas en diferentes sectores del país. También podría provocar cambios en la dirección del viento y un posterior descenso de las temperaturas.
Por este motivo, las proyecciones recomendaban aprovechar los períodos de tiempo estable durante la semana, sin descartar modificaciones para el cierre de octubre y el comienzo de noviembre. La evolución del frente frío sería determinante para establecer dónde podrían producirse nuevas precipitaciones durante el fin de semana.