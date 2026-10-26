Confirmaron cuándo salen a la venta las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó que las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro de Brasil saldrán a la venta el próximo martes 3 de noviembre. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la comercialización de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la entidad sudamericana. Además, se estableció una distribución equitativa de las localidades destinadas a los simpatizantes de ambos clubes.

En ese sentido, cada equipo contará con 12.000 entradas generales y 40.000 plateas para sus hinchas. Sin embargo, todavía no se dieron a conocer los precios ni la cantidad máxima de tickets que podrá adquirir cada comprador.

Cómo registrarse para comprar las entradas

Los hinchas interesados en asistir a la final ya pueden completar un formulario de inscripción en la plataforma habilitada por Conmebol. Para hacerlo, deberán proporcionar sus datos personales y una dirección de correo electrónico.

Mediante ese registro, los simpatizantes recibirán información oficial sobre los valores de las localidades, las condiciones de compra y los límites establecidos para cada usuario.

No obstante, la inscripción anticipada no garantizará prioridad en la fila virtual cuando comience la venta de entradas. La organización aclaró que el formulario permitirá acceder a las novedades, pero no asegurará la adquisición de tickets.

Los sectores disponibles para la final

La Conmebol estableció cuatro categorías de localidades para quienes deseen presenciar el encuentro en Barranquilla.

La opción hospitality ofrecerá una experiencia preferencial, con servicios de catering y entretenimiento. Por su parte, la categoría 1 estará ubicada detrás de los bancos de suplentes, contará con asientos numerados y permitirá la presencia de simpatizantes de ambos equipos.

La categoría 2 corresponderá a la platea ubicada frente al sector anterior, con asientos sin numerar. Finalmente, la categoría 3 comprenderá las cabeceras del estadio, también con ubicaciones sin numeración.

Boca buscará su tercera Copa Sudamericana

La final representará una nueva oportunidad para que Boca conquiste su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

El conjunto argentino viajará a Colombia para enfrentarse con Atlético Mineiro en un partido que definirá al campeón de la edición 2026 del certamen continental.