Jugó en Boca y River, creó una plataforma con inteligencia artificial y sumó a De Paul y Dybala como socios

Jugó en Boca y River, creó una IA y sumó a De Paul y Dybala.

Juan Cruz Gotta, exfutbolista de Boca y River, creó una plataforma de inteligencia artificial para el mercado de pases que despertó el interés de figuras como Rodrigo De Paul y Paulo Dybala. Se trata de LibroDePases, una startup argentina que utiliza tecnología para conectar jugadores, clubes y representantes, y mejorar las decisiones sobre transferencias.

Su historia comenzó a los siete años, cuando Ramón Maddoni lo descubrió jugando en un club de Luján y lo incorporó a las inferiores de Boca Juniors. A los 13 pasó a River Plate, donde recibió una beca para vivir en la pensión del club.

Antes de cumplir 16 años inició una carrera internacional que lo llevó a Suiza, Portugal, España, Italia, Colombia e Inglaterra. Sin embargo, durante ese recorrido experimentó dificultades vinculadas con la falta de información y oportunidades en el mercado futbolístico.

De futbolista a emprendedor tecnológico

A los 26 años, mientras jugaba en Inglaterra, comenzó a desarrollar una herramienta que permitiera mejorar la visibilidad de los jugadores. "Quería volver a la Argentina para darle a los futbolistas la visibilidad que yo no tuve", contó a iProfesional.

Tras regresar al país, estudió Marketing y reunió especialistas en tecnología y ciencia de datos. En 2018 lanzó LibroDePases.com, inicialmente concebida como una red social donde futbolistas podían crear perfiles gratuitos y conectarse con clubes y representantes.

Actualmente, la plataforma supera los 170.000 usuarios registrados y es utilizada por instituciones y especialistas en captación de talentos de 21 países. Además, procesa más de un millón de datos diarios provenientes de 800 ligas internacionales.

Cómo funciona la inteligencia artificial en los fichajes

La herramienta utiliza algoritmos que relacionan las necesidades de los clubes con las características de los futbolistas disponibles. Así, puede recomendar incorporaciones, identificar oportunidades comerciales y analizar valores de mercado.

"El gran desafío actual no es acceder a los datos, sino saber qué hacer con ellos. Nosotros transformamos esa masa de información en decisiones de negocio, análisis de rendimiento y valuaciones reales de mercado", explicó Gotta.

(iProfesional)

Según datos de la empresa, durante 2025 se realizaron aproximadamente 25.000 transferencias internacionales, pero apenas el 18% generó pagos por traspasos. Las operaciones movilizaron alrededor de 13.000 millones de dólares.

De Paul, Dybala y otros futbolistas se sumaron al proyecto

El crecimiento de LibroDePases atrajo a futbolistas reconocidos que se incorporaron como inversores y socios estratégicos. Entre ellos aparecen Rodrigo De Paul, Manuel Lanzini, Mateo Musacchio, Fernando Muslera, Eduardo Salvio y Lucas Martínez Quarta.

También participan referentes del fútbol femenino, como Agustina Barroso y Milagros Menéndez. Este año se sumó Paulo Dybala, delantero de Roma, para aportar su experiencia internacional y conocimiento del mercado.

"El jugador es el principal activo que tiene un club. Cuando queda libre, la institución pierde patrimonio", sostuvo Gotta, al destacar la importancia de anticipar decisiones mediante información.

(iProfesional)

Un proyecto argentino con proyección internacional

La compañía cuenta con un equipo de 20 profesionales, incluidos desarrolladores y científicos de datos, y mantiene acuerdos con clubes y ligas de distintos países latinoamericanos.

Su objetivo es continuar expandiéndose dentro del fútbol y trasladar el modelo tecnológico a otras disciplinas deportivas.

"Tenemos una oportunidad enorme no solo para seguir expandiéndonos en el fútbol global, sino también para replicar este modelo de análisis e inteligencia de mercado a otros deportes", aseguró su fundador.