Empleado infiel desviaba pagos de clientes hacia sus cuentas: la estafa supera los $40 millones

Un hombre de 29 años fue detenido en Córdoba, acusado de una estafa de más de 41 millones de pesos a la empresa de productos de limpieza e higiene en la que trabajaba. La investigación comenzó después de que una auditoría interna detectara movimientos irregulares en el manejo de los pagos realizados por clientes.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso se desempeñaba como vendedor y habría aprovechado su vínculo de confianza con la firma para apropiarse del dinero que distintos comerciantes le entregaban como pago por mercadería.

La maniobra investigada consistía en depositar los fondos recibidos en cuentas bancarias personales, en lugar de ingresarlos a la empresa. Según las estimaciones iniciales, el perjuicio económico alcanzaría los 41 millones de pesos.

Seis allanamientos y un detenido

La causa se inició aproximadamente dos meses atrás, cuando una auditoría realizada por la propia compañía permitió detectar inconsistencias en los movimientos de dinero. Tras identificar las irregularidades, los responsables de la firma presentaron una denuncia ante la Justicia.

Como resultado de las tareas investigativas, personal del Departamento Delitos Económicos llevó adelante seis allanamientos durante el sábado 24 de octubre, en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba y de Alta Gracia.

Durante los procedimientos, los efectivos concretaron la detención del principal sospechoso y secuestraron diversos dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con las operaciones investigadas.

La causa quedó a cargo de la Unidad Territorial N.º 14, bajo la conducción del fiscal Alejandro del Smith, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. (El Doce)