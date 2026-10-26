Patronato se jugará la permanencia ante Atlético de Rafaela el lunes 2 de noviembre

Patronato se jugará su permanencia en la Primera Nacional el lunes 2 de noviembre, desde las 15, cuando visite a Atlético de Rafaela en el estadio Nuevo Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la última fecha de la Zona B, en la que el equipo paranaense buscará asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Rojinegro llegará a la definición con 37 puntos, luego de sufrir una derrota por 2 a 0 frente a Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El resultado complicó su situación en la tabla y dejó abierta la pelea por la permanencia.

Juan Cruz Vega y Braian Aranda marcaron los goles del conjunto visitante en el último compromiso de Patronato como local durante la fase regular. Sin posibilidades de volver a sumar ante su público, el equipo entrerriano deberá afrontar una jornada decisiva en Rafaela, pendiente también de los resultados de sus rivales directos.

Nueva Chicago podría modificar el panorama de Patronato

Antes de la última fecha, la atención estará puesta en el partido que Nueva Chicago disputará este lunes, desde las 13, frente a San Martín de San Juan, en condición de local. El encuentro corresponde a la fecha 35 y será importante para definir las posiciones de los equipos comprometidos con el descenso.

El conjunto de Mataderos suma 36 puntos, uno menos que Patronato, por lo que todavía tiene la posibilidad de superar al Rojinegro antes de la jornada final. Una victoria le permitiría llegar a las 39 unidades, mientras que un empate lo dejaría con 37.

En caso de perder, Nueva Chicago permanecerá con 36 puntos y continuará por debajo del equipo paranaense. De esta manera, el resultado del encuentro permitirá conocer con mayor precisión las necesidades de ambos conjuntos para la última fecha.

La situación también involucra a Chacarita, que derrotó 1 a 0 a Temperley como visitante y alcanzó los 39 puntos. En tanto, Almagro se encuentra en el último lugar de la Zona B, con 29 unidades, en puesto de descenso directo.

Patronato definirá su continuidad en la Primera Nacional

La AFA estableció que los encuentros determinantes por la permanencia se disputarán en simultáneo el lunes 2 de noviembre, desde las 15. De esta manera, Patronato conocerá durante su presentación en Rafaela los resultados que también influirán en la definición de la categoría.

Uno de los cruces más importantes será el que protagonizarán Chacarita y Nueva Chicago en San Martín. Ambos equipos forman parte de la pelea por evitar el descenso y su enfrentamiento tendrá incidencia en las posiciones finales.

Para Patronato, la visita a Atlético de Rafaela representará la última oportunidad de sumar puntos en la fase regular. El equipo entrerriano deberá buscar un resultado que le permita sostener sus posibilidades de permanencia, aunque su situación definitiva dependerá también de cómo termine la tabla.

Con el partido pendiente de Nueva Chicago todavía por disputarse, el panorama permanece abierto. El Rojinegro afrontará una semana decisiva antes de viajar a Rafaela, donde se definirá su futuro en la Primera Nacional.