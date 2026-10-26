Levantaba casi 200 kilos y sufrió un inesperado accidente íntimo en plena competencia

Una atleta brasileña sufrió una pérdida involuntaria de orina mientras intentaba levantar 192,5 kilos. El video se viralizó y ella reaccionó con humor en redes.
Una levantadora de pesas brasileña sufrió un episodio de incontinencia urinaria mientras intentaba levantar 192,5 kilos durante una competencia de powerlifting realizada en São Paulo. El momento quedó registrado en video y se volvió viral en las redes sociales, donde generó miles de reacciones.
La protagonista fue Renata Christina Touma, nutricionista, entrenadora y atleta profesional, quien participó el pasado 17 de octubre en la categoría de 69 kilos de la Copa SP de Levantamento Terra, un certamen oficial de levantamiento de peso muerto.
El incidente ocurrió cuando la deportista intentaba completar uno de sus levantamientos. Durante el esfuerzo, sufrió una pérdida involuntaria de orina que quedó registrada en las imágenes. Pese a su preparación y concentración, no consiguió completar el movimiento con los 192,5 kilos.
El video que se volvió viral en las redes sociales
La propia atleta compartió la grabación en su cuenta de Instagram. En las imágenes se la observó ingresar a la plataforma, prepararse para levantar la barra y comenzar el ejercicio. Sin embargo, durante el intento, se produjo el episodio que posteriormente llamó la atención de los usuarios.
En un primer momento, Touma publicó el video sin mencionar lo ocurrido. En cambio, acompañó las imágenes con una reflexión sobre los desafíos deportivos y las situaciones inesperadas.
“No controlás todo lo que sucede. Pero podés decidir qué hacer con aquello que está a tu alcance”, escribió la deportista en su publicación.
También destacó que la fortaleza de una persona no se mide únicamente por su rendimiento físico. “La fuerza no se trata solo del peso que levantás. También se trata de las decisiones que tomás, la disciplina que construís y cómo respondés a los desafíos”, expresó.
En tentant de soulever une barre de 200 kg, l'athlète brésilienne Renata Touma a subi une fuite urinaire en direct https://t.co/RvYSBWgr0G— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 25, 2026
La reacción de la deportista tras la repercusión
Luego de que las imágenes se difundieran masivamente, la brasileña volvió a utilizar sus redes sociales para referirse al episodio. Se mostró sorprendida por la repercusión y respondió con humor, sin abandonar sus objetivos deportivos.
“Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción”, comentó en una de sus historias de Instagram.
Más allá de la situación que protagonizó, Touma reafirmó su intención de continuar entrenando para superar su marca personal y completar el levantamiento que no había conseguido durante la competencia.
“Hoy mi marca actual es de 192,5 kilos. Lo que un día fue un sueño, hoy es mi tercer intento. ¡Y prometo que, en la próxima competición, esa cifra subirá y lograré completarla!”, manifestó.
Por qué puede producirse una pérdida de orina al levantar peso
El episodio que protagonizó la deportista se conoce como incontinencia urinaria por esfuerzo, una condición que provoca pérdidas involuntarias de orina cuando determinadas actividades físicas aumentan la presión sobre la vejiga.
Según explicó la Clínica Mayo, este fenómeno puede producirse al levantar objetos pesados, correr, toser, estornudar o reír. No está relacionado necesariamente con el estrés emocional, sino con la presión física que se ejerce sobre las estructuras encargadas del control urinario.
En disciplinas como el powerlifting, los deportistas realizan esfuerzos de gran intensidad para movilizar cargas elevadas. El peso muerto, ejercicio que realizaba Touma, consiste en levantar una barra desde el suelo hasta alcanzar una posición completamente erguida, con las rodillas y la cadera extendidas.