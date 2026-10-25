Lula habló tras ganar el balotaje en Brasil: “El voto era muy importante para fortalecer la democracia”

Luiz Inácio Lula da Silva dio su primer mensaje este domingo tras imponerse en el balotaje presidencial de Brasil frente a Flávio Bolsonaro. El mandatario destacó el valor del voto para la democracia y afirmó que el resultado electoral dejó enseñanzas para su próxima etapa al frente del Gobierno.

“Las personas fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para fortalecer la democracia de nuestro país”, expresó Lula luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta.

Foto: Getty Images

Con más del 99% de las urnas escrutadas, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL). La victoria le permitirá continuar al frente del Gobierno brasileño durante otros cuatro años.

Lula destacó el valor de la democracia

En su primera reacción pública tras el resultado, el presidente reelecto también se refirió al significado político de la elección y lanzó críticas al negacionismo.

Foto: Reuters

“Estas elecciones fueron una derrota del negacionismo”, consideró Lula. Además, sostuvo: “Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”.

Foto: Reuters

Las declaraciones se produjeron luego de una campaña marcada por la polarización entre el oficialismo y el sector político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. La disputa con Flávio Bolsonaro se resolvió por una diferencia de poco más de tres puntos porcentuales.

“Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”

Lula también reconoció que el proceso electoral dejó aprendizajes para su gestión y anticipó modificaciones en la forma de conducir el Gobierno. “Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, afirmó.

Foto: REUTERS/Brian Snyder

El resultado representa un nuevo capítulo en la trayectoria política del dirigente del PT, quien está próximo a cumplir 81 años. Con esta victoria, se convirtió en el primer político elegido cuatro veces presidente de Brasil.

Su triunfo garantiza la continuidad de su administración en la mayor economía de América Latina y abre una nueva etapa de gobierno después de un balotaje en el que logró imponerse por un margen estrecho frente a Flávio Bolsonaro.