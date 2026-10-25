Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: Frigerio destacó el impacto económico y turístico

REDACCIÓN ELONCE
El Mundial de Canotaje en Gualeguaychú finalizó tras siete días de competencia con más de 700 deportistas de 40 países. En diálogo con Elonce, Frigerio y Davico destacaron la convocatoria, el movimiento económico y las posibilidades de recibir nuevos eventos internacionales.
El Mundial de Canotaje en Gualeguaychú finalizó este domingo después de siete días de intensa actividad, con la participación de más de 700 deportistas provenientes de 40 países. El cierre contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico, quienes destacaron ante Elonce el impacto económico y turístico del certamen, la respuesta del público y las oportunidades que se abrieron para organizar nuevas competencias internacionales en Entre Ríos.
El campeonato representó un acontecimiento histórico para el deporte argentino, ya que fue la primera vez que el país recibió un Mundial de Canotaje Maratón. Durante una semana, Gualeguaychú se convirtió en escenario de una competencia que reunió a delegaciones de distintos continentes y atrajo a numerosos espectadores.
Frigerio expresó su satisfacción por la organización y el movimiento generado en la ciudad. “Más de 700 deportistas de 40 países estuvieron compitiendo durante muchos días, con un movimiento económico para la ciudad muy importante y poniendo en primer lugar internacional a Entre Ríos y a Gualeguaychú”, manifestó el mandatario provincial.
Frigerio destacó la convocatoria y el movimiento económico
El gobernador resaltó especialmente el acompañamiento de los espectadores, que sorprendió a los representantes de las delegaciones extranjeras por su entusiasmo durante las distintas pruebas.
“Estoy muy orgulloso de la imagen que dejamos. Estaban todos muy contentos, no podían creer el calor y la efusividad del público. No es normal que el pueblo se junte para ver estas competencias”, sostuvo Frigerio ante Elonce.
En ese sentido, consideró que el campeonato permitió posicionar a Entre Ríos como un destino preparado para recibir acontecimientos deportivos de alcance mundial. “Esto abre la puerta para que otras competencias se puedan hacer acá y nos trae, además de un enorme orgullo, un movimiento económico muy importante”, afirmó.
El turismo deportivo como motor de desarrollo
Al referirse a la relación entre el deporte y el turismo, Frigerio destacó la necesidad de aprovechar los recursos naturales y culturales de Entre Ríos para atraer visitantes y generar oportunidades laborales.
“Tenemos que aprovechar el turismo de todas las formas posibles: eventos deportivos, musicales, turismo vinculado a la naturaleza, a nuestra historia, a las termas y a los ríos. Es una fuente de trabajo y de generación de riqueza muy importante”, expresó.
También señaló que el campeonato permitió mostrar las condiciones de la provincia para recibir otras disciplinas acuáticas. “Que nos conozcan y sepan los ríos que tenemos para otros deportes vinculados con el agua abre una puerta para recibir competencias de otro tipo. Para nosotros, el turismo es fundamental”, indicó.
Davico resaltó el trabajo conjunto para organizar el Mundial
Por su parte, el intendente Mauricio Davico destacó la coordinación entre el municipio, los gobiernos provincial y nacional y las entidades deportivas que participaron en la organización del campeonato.
“Esto fue posible gracias al trabajo conjunto con el gobierno nacional, el apoyo del gobernador y las federaciones internacional, nacional y de Entre Ríos, que confiaron en que se podía hacer en Gualeguaychú”, explicó.
El jefe comunal sostuvo que la ciudad respondió a las exigencias de una competencia internacional y manifestó su expectativa de que la experiencia permita concretar nuevas propuestas. “Dimos la garantía de que íbamos a estar a la altura de las circunstancias y así fue. Creo que esta es la piedra fundamental de este tipo de eventos para Gualeguaychú y para la provincia”, aseguró.
La respuesta del público sorprendió a las delegaciones
Uno de los aspectos más destacados del Mundial fue la participación de los vecinos, quienes acompañaron las competencias y alentaron tanto a los representantes argentinos como a los deportistas extranjeros.
Davico reconoció que la convocatoria superó sus expectativas. “Estoy totalmente sorprendido. Sabemos cómo es el público entrerriano y de Gualeguaychú, pero nunca vimos que se apropiara de esta manera de un evento. Había gente en todos lados haciendo hinchada, no solo para Argentina, sino también para otros países, abrazándose con atletas de todas las naciones”, relató.
El intendente también valoró las características naturales del escenario y el vínculo que se generó entre los participantes y la comunidad. “Tenemos la naturaleza, el río dentro de la ciudad y, sobre todo, la gente de Gualeguaychú, que hizo propio este evento y le dio esa calidez. Por eso, todos los atletas están muy contentos con la ciudad y la organización”, agregó.
Un acontecimiento que abrió nuevas oportunidades
Frigerio consideró que la experiencia internacional podría favorecer la llegada de nuevas competencias y visitantes, especialmente por la difusión que realizarán los propios deportistas al regresar a sus países.
“En un momento difícil, estas cosas son un aliciente. La felicidad de la gente es impresionante. Esto no es habitual y el boca a boca de tantos deportistas de distintos lugares del mundo seguramente nos traerá nuevas oportunidades”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre el acompañamiento a los competidores entrerrianos que debieron afrontar sus propios gastos para participar, el gobernador destacó el respaldo a las instituciones deportivas. “Apoyamos todos los deportes y a los clubes, que son el semillero del deporte en nuestra provincia y en todo el país”, manifestó.