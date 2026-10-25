Patronato perdió 2-0 ante Agropecuario y definirá su permanencia en la última fecha

REDACCIÓN ELONCE
Patronato cayó 2-0 ante Agropecuario en el estadio Grella y quedó comprometido en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Juan Cruz Vega y Braian Aranda marcaron los goles. El Rojinegro deberá visitar a Atlético Rafaela en la última jornada.
Patronato perdió 2-0 ante Agropecuario de Carlos Casares este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 13ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y deberá definir su permanencia en la categoría durante la última jornada. Juan Cruz Vega y Braian Aranda marcaron los goles del conjunto visitante, que aprovechó los errores defensivos del Rojinegro y se llevó tres puntos fundamentales de Paraná.
Con esta derrota, el equipo entrerriano quedó con 37 puntos, apenas uno por encima de Nueva Chicago, que deberá enfrentar este lunes a San Martín de San Juan. Por su parte, Chacarita venció 1-0 a Temperley como visitante, alcanzó las 39 unidades y superó a Patronato en la tabla de posiciones.
El conjunto paranaense deberá visitar a Atlético Rafaela en Santa Fe en la última fecha, en un encuentro que será determinante para su continuidad en la Primera Nacional. La derrota como local dejó al Rojinegro sin margen para relajarse y pendiente de los resultados de sus rivales directos.
Patronato tuvo oportunidades, pero Agropecuario golpeó primero
El encuentro comenzó con Patronato decidido a buscar la apertura del marcador. A los tres minutos, Hernán Rivero generó la primera situación de peligro y estuvo cerca de convertir. Poco después, Juan Barinaga aprovechó un error defensivo del visitante y probó al arco, mientras que Franco Meritello ganó de cabeza tras un tiro de esquina, aunque su remate salió por encima del travesaño.
Agropecuario respondió a los nueve minutos con una intervención de Gagliardi, quien aprovechó un rechazo de Valentín Pereyra y exigió una buena atajada de Alan Sosa. Patronato volvió a aproximarse mediante Pereyra y Rivero, pero no consiguió concretar sus oportunidades.
A los 24 minutos llegó el primer golpe para el equipo local. Un error de Augusto Picco en la salida permitió que Gagliardi protagonizara una jugada individual y asistiera a Juan Cruz Vega, quien convirtió el 1-0 para Agropecuario.
"Juan Cruz Vega" Por el gol del jugador de Agropecuario tras un grosero error de la defensa de Patronato. https://t.co/MxeiTtBELI— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
El Rojinegro buscó reaccionar, pero no encontró el empate
Después del gol visitante, Patronato perdió claridad en la generación de juego y encontró dificultades para superar a la defensa rival. Agropecuario, en tanto, se replegó y apostó a los contragolpes para ampliar la diferencia.
Sobre los 40 minutos, Maximiliano Rueda intentó generar peligro con un envío hacia Meritello, pero la acción terminó invalidada por posición adelantada. Antes del descanso, Franco Soldano también tuvo una oportunidad en medio de una serie de rebotes dentro del área, aunque no consiguió convertir.
En el inicio del complemento, Alan Sosa evitó el segundo tanto visitante con una intervención ante Gagliardi. Poco después, Rivero sufrió una lesión y debió abandonar el campo de juego. El cuerpo técnico dispuso los ingresos de Reynaga, Attis y Cortés en reemplazo de Rivero, Soldano y Picco.
Agropecuario amplió la ventaja y complicó a Patronato
Patronato intentó reaccionar con los cambios y encontró algunas oportunidades para igualar el marcador. A los 14 minutos, Attis sacó un remate que pasó muy cerca del arco, mientras que a los 21 volvió a quedar frente a una posibilidad de gol, pero el arquero Acosta respondió para mantener la ventaja visitante.
Sin embargo, Agropecuario aprovechó otro contragolpe y consiguió ampliar la diferencia. Braian Aranda convirtió el 2-0 tras una intervención de cabeza de Gagliardi, en una jugada que terminó de complicar las aspiraciones del conjunto paranaense.
"Braian Aranda" Por el golazo del jugador de Agropecuario que está salvando la categoría ante Patronato. https://t.co/5AkRlahAZ4— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
En el tramo final, Patronato insistió y generó varias situaciones de peligro. Acosta volvió a destacarse con dos intervenciones consecutivas, mientras que a los 37 minutos Reynaga desperdició una oportunidad clara debajo del arco.
Patronato se jugará la permanencia ante Atlético Rafaela
El Rojinegro no consiguió descontar y terminó sufriendo una derrota que lo dejó en una situación delicada de cara al cierre del campeonato.
Con 37 unidades, Patronato quedó por debajo de Chacarita, que llegó a 39 puntos tras vencer a Temperley. Además, deberá esperar el resultado de Nueva Chicago, que tiene 36 y enfrentará a San Martín de San Juan.
La última fecha tendrá a Patronato visitando a Atlético Rafaela, en un compromiso decisivo para determinar su futuro en la Primera Nacional. El equipo de Paraná necesitará sumar y seguir de cerca los resultados de sus competidores directos para asegurar su continuidad en la categoría.