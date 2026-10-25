Independiente-Boca y River-Racing: cómo llegan los equipos a los clásicos del domingo

Independiente recibirá a Boca desde las 17 en Avellaneda, mientras que River enfrentará a Racing desde las 19.15 en el Monumental. El Xeneize llega tras clasificarse a la final de la Sudamericana y el Millonario busca consolidar su recuperación. Los equipos de Avellaneda necesitan sumar.
Independiente-Boca y River-Racing serán los grandes protagonistas de este domingo en el Torneo Clausura 2026, con dos clásicos que enfrentan a equipos de realidades diferentes. Mientras el Xeneize llega fortalecido por su clasificación a la final de la Copa Sudamericana y River atraviesa una recuperación futbolística, los conjuntos de Avellaneda necesitan resultados para mejorar sus posiciones.
La jornada comenzará a las 17 con Independiente-Boca en Avellaneda, encuentro que será televisado por ESPN Premium. Posteriormente, desde las 19.15, River recibirá a Racing en el estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports Premium.
Los cuatro equipos afrontarán compromisos importantes para sus aspiraciones en el campeonato, publicó Clarín. Boca busca sostener su liderazgo en la Tabla Anual, River pretende consolidarse entre los protagonistas y tanto Independiente como Racing necesitan puntos para mejorar sus posibilidades de clasificación.
Independiente necesita un triunfo ante Boca
El equipo dirigido por Jadson Viera buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que lo acerque a los playoffs y mantenga sus posibilidades de disputar la Copa Sudamericana 2027.
Independiente viene de igualar el clásico frente a Racing, un partido en el que mostró una mejor versión durante el segundo tiempo. El ingreso de Matías Abaldo por Luciano Cabral permitió mejorar el funcionamiento ofensivo, con Maximiliano Meza en una posición más central.
Para enfrentar a Boca, el entrenador mantendría gran parte de la formación y realizaría una modificación: Abaldo ingresaría desde el inicio en reemplazo de Cabral.
Uno de los aspectos que deberá corregir el Rojo será el rendimiento defensivo por las bandas, especialmente en el lateral derecho, donde Santiago Arias tuvo dificultades durante el último encuentro.
Boca llega fortalecido por la clasificación internacional
El equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará el clásico después de conseguir su clasificación a la final de la Copa Sudamericana en el Maracaná.
El Xeneize también lidera la Tabla Anual con 54 puntos, por delante de Argentinos Juniors gracias a la diferencia de gol, y mantiene aspiraciones en varias competencias.
Pese a la exigencia del calendario, Arruabarrena buscará sostener una formación competitiva ante Independiente, aunque prepara algunas modificaciones.
Una de las principales novedades sería el descanso de Lautaro Blanco, quien disputó 23 de los 24 partidos del ciclo del Vasco. En su lugar podría ingresar Malcom Braida, aunque Ayrton Costa aparece como otra alternativa.
En el mediocampo, Rodrigo Battaglia sería titular, mientras que Leandro Paredes comenzaría entre los suplentes debido a que todavía no se encuentra en plenitud física.
En ataque, el entrenador analiza la posibilidad de incluir a Alan Velasco en reemplazo de Sebastián Villa.
River busca confirmar su recuperación ante Racing
En el estadio Monumental, River recibirá a Racing después de mostrar una mejoría en su funcionamiento bajo la conducción de Leonardo Ponzio.
El Millonario viene de superar a Belgrano en Córdoba, un resultado que le permitió consolidarse entre los ocho mejores y recuperar confianza después de una temporada irregular.
Las actuaciones de Ángel Correa y Thiago Almada fueron determinantes en la recuperación ofensiva del equipo, que intentará mantener ese rendimiento frente a la Academia.
Para este encuentro, Ponzio no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, quien deberá cumplir una fecha de suspensión y quedará disponible para el Superclásico del 1º de noviembre.
Los principales candidatos para reemplazarlo son Lautaro Rivero y Tobías Ramírez, aunque ambos llegan con poca continuidad futbolística.
En el lateral izquierdo continuaría Francisco Ortega, debido a que Marcos Acuña todavía no se recuperó completamente de un traumatismo en el empeine izquierdo y quedó fuera de la convocatoria.
Racing necesita ganar para seguir en carrera
La situación de Racing es más comprometida. El equipo de Avellaneda ocupa el anteúltimo puesto del Grupo B y necesita una victoria para mantener sus posibilidades de acceder a los playoffs.
La Academia afrontará el encuentro con un entrenador interino, Chirola Romero, quien evalúa modificaciones para fortalecer el mediocampo.
La principal variante sería la salida de Lautaro Díaz y el ingreso de Alejandro Tello, con el objetivo de conformar un esquema 4-4-2.
Matías Kranevitter, que tuvo una buena actuación frente a Independiente, continuaría entre los titulares.
Racing intentará aprovechar las dificultades defensivas de River, especialmente en el juego aéreo, aunque deberá mejorar su rendimiento colectivo para conseguir un resultado favorable en Núñez.
A qué hora juegan Independiente-Boca y River-Racing
La programación de los clásicos de este domingo será la siguiente:
Independiente vs. Boca: desde las 17, en Avellaneda.
River vs. Racing: desde las 19.15, en el estadio Monumental.
Los enfrentamientos reunirán a cuatro de los clubes con mayor historia del fútbol argentino, en una jornada marcada por la necesidad de sumar puntos y la proximidad del Superclásico entre Boca y River.