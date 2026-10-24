Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid por sus dichos durante el Mundial

Julián Álvarez marcó el gol del triunfo del Atlético de Madrid y pidió disculpas a los hinchas por las declaraciones que realizó durante el Mundial. El delantero argentino fue protagonista de la victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña, correspondiente a la décima fecha de La Liga de España.

El equipo dirigido por Diego Simeone consiguió tres puntos importantes gracias a la definición de la Araña, que volvió a convertir por segundo partido consecutivo después de atravesar una prolongada sequía goleadora.

Sin embargo, la noticia también estuvo fuera del campo de juego. Tras el encuentro, Álvarez habló con Movistar y se refirió a sus declaraciones durante la Copa del Mundo, que habían generado malestar entre los simpatizantes del Colchonero.

(Getty Images)

El pedido de disculpas de Julián Álvarez

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo", expresó el futbolista argentino según difundió TyC Sports.

Además, reconoció que comprendía la reacción de los seguidores: "Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años".

El delantero también agradeció el acompañamiento recibido recientemente. "En estas últimas fechas también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando", manifestó.

Un gol decisivo para recuperar confianza

El Atlético de Madrid logró imponerse por la mínima diferencia ante Deportivo La Coruña en un partido que se resolvió durante el segundo tiempo. Álvarez fue determinante para asegurar la victoria.

Su segundo gol consecutivo representó una señal positiva después de varios meses sin convertir con la camiseta del conjunto madrileño.

"Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo", concluyó el campeón del mundo, quien busca recuperar su mejor rendimiento y dejar atrás las diferencias con los hinchas.