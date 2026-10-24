El bar Las Piedras se pronunció tras el derrumbe del entrepiso: "Asumimos este momento con responsabilidad"

Luego del derrumbe del entrepiso del bar Las Piedras, que dejó a 11 personas heridas, el comercio realizó una breve publicación en redes sociales. "Desde el bar Las Piedras nos duele profundamente lo sucedido. Nuestro cariño y acompañamiento están con todas las personas afectadas. Asumimos este momento con responsabilidad y a la espera de volvernos a encontrar".

El local, ubicado en Córdoba y Alameda de la Federación, en Paraná, sufrió el derrumbe del entrepiso en la noche del viernes, cuando había unas 15 personas sobre la estructura de madera, que cayeron a la planta baja donde también había otros clientes.

Como consecuencia, 11 personas debieron recibir asistencia médica y fueron trasladadas al Hospital San Martín.

El local permanece clausurado preventivamente mientras se investigan las circunstancias del derrumbe. Desde la Municipalidad confirmaron que el comercio tenía la habilitación vigente y que el entrepiso estaba declarado en los planos presentados.

Sin embargo, todavía resta determinar qué provocó que la estructura cediera.

Clausuraron preventivamente el local

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales de la Municipalidad, Héctor Vergara, confirmó a Elonce que el establecimiento tenía su habilitación vigente y que la estructura que cedió estaba declarada en la documentación técnica presentada ante el municipio.

El funcionario explicó que la medida busca impedir la reapertura del local hasta que sus responsables presenten un proyecto técnico que garantice las condiciones de seguridad. Además, aclaró que la clausura no tiene un plazo predeterminado y que su levantamiento dependerá de la intervención del Juzgado de Faltas correspondiente.

El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado en Córdoba y Alameda de la Federación, cuando el entrepiso cedió y las personas que se encontraban sobre la estructura cayeron hacia la planta baja. También se desplomó parte de la escalera, por lo que Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores debieron intervenir en el rescate. Según la información posterior al operativo, las 11 personas asistidas recibieron el alta médica.

Por qué se clausuró preventivamente el bar Las Piedras

Vergara diferenció las actuaciones judiciales de las medidas administrativas adoptadas por la Municipalidad después del derrumbe.

“Acá hay cuestiones que son judiciales y cuestiones que son administrativas. Al haber lesionados, obviamente interviene el Poder Judicial, la Policía como auxiliar, Fiscalía y demás. Y nosotros, desde lo administrativo, como organismo habilitante, tenemos que tomar medidas”, explicó a Elonce.

En ese sentido, precisó: “La clausura es preventiva, es decir, para que no vuelva a abrir ni hoy ni mañana hasta que los titulares nos presenten un plan técnico como para poder habilitar el lugar sin ese entrepiso que se derrumbó anoche”.

El secretario también destacó la actitud de los responsables del comercio después del incidente. Según manifestó, los titulares se manejaron “con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y preocupación también por lo ocurrido”.

El entrepiso estaba declarado y el comercio tenía habilitación vigente

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del funcionario estuvo relacionado con la situación administrativa del bar y los controles realizados antes del accidente.

“Ese entrepiso estaba declarado, estaba mencionado en los planos, en la memoria técnica que se presentó en la Municipalidad por un ingeniero matriculado en el Colegio de Ingenieros Especialistas. Es decir, estaba el negocio habilitado y ese lugar declarado”, afirmó.

Vergara detalló que Las Piedras está habilitado como bar con elaboración de comida y que su autorización vence en noviembre de 2027. Explicó que, bajo el régimen vigente al momento de otorgarla, la habilitación comercial se renovaba cada cuatro años.

“Cuando se presenta el informe, personal nuestro, antes de habilitar, va al lugar y corrobora lo presentado. Y el titular del negocio, en caso de hacer algún tipo de modificaciones, está obligado a comunicarlo a la Municipalidad”, indicó.

Consultado sobre posibles cambios en el establecimiento, aseguró que no se habían detectado modificaciones respecto de la documentación presentada.

“Todos los espacios seguían siendo destinados para el motivo que fueron declarados. Quiero remarcarlo, que no hubo ninguna modificación ni nada que nuestro personal haya podido detectar como que hubiere alguna anomalía”, sostuvo.