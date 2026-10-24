 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Solidaridad en la Caminata Rosa

Más de 40 personas se acercaron a donar cabello durante la Caminata Rosa en Paraná

La iniciativa Pelucas de Esperanza reunió a más de 40 donantes en aproximadamente dos horas, durante la 12ª Caminata Rosa. Marcelo García Nevez destacó a Elonce la respuesta solidaria y explicó que incluso un pequeño mechón puede contribuir a confeccionar pelucas para pacientes oncológicas.

24 de Octubre de 2026
Caminata Rosa: más de 40 personas donaron cabello en Paraná.
Caminata Rosa: más de 40 personas donaron cabello en Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La iniciativa Pelucas de Esperanza reunió a más de 40 donantes en aproximadamente dos horas, durante la 12ª Caminata Rosa. Marcelo García Nevez destacó a Elonce la respuesta solidaria y explicó que incluso un pequeño mechón puede contribuir a confeccionar pelucas para pacientes oncológicas.

Pelucas de Esperanza recolectó cabello durante la 12ª Caminata Rosa en Paraná, en una jornada solidaria desarrollada este sábado junto al Monumento a Urquiza, en el Parque Urquiza. La iniciativa convocó a personas de distintas edades que se acercaron para colaborar con la confección de pelucas destinadas a pacientes oncológicas.

 

 

En diálogo con Elonce, Marcelo García Nevez, peluquero y referente de la actividad, destacó la participación de los vecinos y explicó que los cortes comenzaron a las 15 horas. "Las donaciones fueron muchísimas. Ya empezó la caminata y nosotros seguimos trabajando", expresó.

 

El equipo estuvo integrado por seis colaboradoras que realizaron cortes y recibieron donaciones durante la tarde. Según estimó García Nevez, unas 40 a 45 personas habían participado en aproximadamente dos horas de actividad.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Un pequeño mechón también puede ayudar

 

Uno de los principales mensajes de la campaña fue que no es necesario realizar un cambio importante de peinado para colaborar. La donación de un pequeño mechón también representa un aporte para elaborar pelucas.

 

"Con 10 mechitas armás una colita de cabello y con 10 colitas armás una peluca", explicó García Néz, quien señaló que muchas personas desconocían esta posibilidad.

 

"Hoy, la mitad fueron donaciones importantes y la mitad fueron gente que dijo: ‘Qué bueno poder donar por lo menos una mechita, no cambiar el look y mantener el estilo’", relató.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Historias de solidaridad y emoción

 

El referente destacó que participaron mujeres, hombres, niñas y personas mayores. Además, contó que durante la jornada escuchó historias personales vinculadas con la enfermedad y recibió muestras de agradecimiento.

 

 

"Hoy hubo varias historias que me contaron, hasta me hicieron regalos también. La verdad que es emocionante, es muy lindo participar de esto", manifestó.

 

Finalmente, García Nevez resumió el espíritu de la iniciativa con el lema que acompaña desde hace tiempo a la campaña: "Donar cabello es donar amor". La actividad permitió sumar gestos solidarios a una nueva edición de la Caminata Rosa, dedicada a promover la prevención y el acompañamiento frente al cáncer de mama.

 

"Pelucas de Esperanza" recolectó cabello en la Caminata Rosa

Temas:

Caminata Rosa Paraná Solidaridad pacientes oncológicas donación de cabello Pelucas de Esperanza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso