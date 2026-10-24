Más de 40 personas se acercaron a donar cabello durante la Caminata Rosa en Paraná

Pelucas de Esperanza recolectó cabello durante la 12ª Caminata Rosa en Paraná, en una jornada solidaria desarrollada este sábado junto al Monumento a Urquiza, en el Parque Urquiza. La iniciativa convocó a personas de distintas edades que se acercaron para colaborar con la confección de pelucas destinadas a pacientes oncológicas.

En diálogo con Elonce, Marcelo García Nevez, peluquero y referente de la actividad, destacó la participación de los vecinos y explicó que los cortes comenzaron a las 15 horas. "Las donaciones fueron muchísimas. Ya empezó la caminata y nosotros seguimos trabajando", expresó.

El equipo estuvo integrado por seis colaboradoras que realizaron cortes y recibieron donaciones durante la tarde. Según estimó García Nevez, unas 40 a 45 personas habían participado en aproximadamente dos horas de actividad.

(Elonce)

Un pequeño mechón también puede ayudar

Uno de los principales mensajes de la campaña fue que no es necesario realizar un cambio importante de peinado para colaborar. La donación de un pequeño mechón también representa un aporte para elaborar pelucas.

"Con 10 mechitas armás una colita de cabello y con 10 colitas armás una peluca", explicó García Néz, quien señaló que muchas personas desconocían esta posibilidad.

"Hoy, la mitad fueron donaciones importantes y la mitad fueron gente que dijo: ‘Qué bueno poder donar por lo menos una mechita, no cambiar el look y mantener el estilo’", relató.

(Elonce)

Historias de solidaridad y emoción

El referente destacó que participaron mujeres, hombres, niñas y personas mayores. Además, contó que durante la jornada escuchó historias personales vinculadas con la enfermedad y recibió muestras de agradecimiento.

"Hoy hubo varias historias que me contaron, hasta me hicieron regalos también. La verdad que es emocionante, es muy lindo participar de esto", manifestó.

Finalmente, García Nevez resumió el espíritu de la iniciativa con el lema que acompaña desde hace tiempo a la campaña: "Donar cabello es donar amor". La actividad permitió sumar gestos solidarios a una nueva edición de la Caminata Rosa, dedicada a promover la prevención y el acompañamiento frente al cáncer de mama.