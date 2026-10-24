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"Quiero vivir, quiero estar": historias de superación, prevención y solidaridad marcaron la 12º Caminata Rosa en Paraná

Familias, pacientes y personas que atravesaron el cáncer de mama se reunieron en el Parque Urquiza para participar de una nueva edición de la Caminata Rosa. La jornada incluyó actividades deportivas, controles de salud, donaciones y testimonios sobre la importancia del acompañamiento.

24 de Octubre de 2026
Caminata Rosa en Paraná: multitud, prevención y solidaridad.
Caminata Rosa en Paraná: multitud, prevención y solidaridad. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Familias, pacientes y personas que atravesaron el cáncer de mama se reunieron en el Parque Urquiza para participar de una nueva edición de la Caminata Rosa. La jornada incluyó actividades deportivas, controles de salud, donaciones y testimonios sobre la importancia del acompañamiento.

La 12ª Caminata Rosa en Paraná reunió este sábado a centenares de vecinos en el Parque Urquiza, en una jornada dedicada a concientizar sobre el cáncer de mama, promover los controles médicos y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad. La actividad, organizada por el gimnasio Taián, tuvo como punto de encuentro el Monumento a Urquiza, desde donde partieron corredores y caminantes.

 

Largada de la 12º Maratón Rosa en el Monumento a Urquiza

 

Vestidas con remeras y accesorios rosados, numerosas mujeres llegaron acompañadas por familiares y amigos. Entre música, ejercicios de entrada en calor y muestras de afecto, compartieron experiencias personales y mensajes de prevención. La convocatoria también reunió a instituciones sanitarias, organizaciones sociales y voluntarios.

 

(Elonce)
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Andrea Sanfilippo, integrante de la organización, recordó ante Elonce los comienzos de la iniciativa. "Empezamos hace 12 años con 200 personas en la puerta del gimnasio Taián y miren lo que hemos logrado, que se unan instituciones, empresas, comercios, personas, todos unidos por la misma causa", expresó.

 

Andrea Sanfilippo, organizadora del evento (Elonce)
Andrea Sanfilippo, organizadora del evento (Elonce)

 

Historias de superación y acompañamiento

 

Entre las participantes estuvo Lilú, quien atravesó la enfermedad y ahora acompaña a otras mujeres. "Estamos acompañando para la prevención, nosotras que ya pasamos. Entonces, dando fuerza a las que están transitando", manifestó a Elonce.

 

Aurora también compartió su experiencia y destacó cómo cambió su manera de valorar la vida. "Quiero vivir, quiero estar mejor", expresó. Además, remarcó la importancia del acompañamiento familiar y de mantener estos espacios de encuentro.

 

Mes de concientización del cáncer de mama: Paraná vive la 12º "Caminata Rosa" en Parque Urquiza

 

Otra participante recordó que la contención resulta fundamental durante los tratamientos. "Siempre la gente que pasa este camino necesita una mano solidaria, porque tener una contención fuera de tu familia es aún más fuerte", sostuvo. Entre los presentes también hubo hombres, niños y abuelos que se sumaron para acompañar la iniciativa.

 

Previa de la 12º "Caminata Rosa" en el Parque Urquiza

 

Los controles médicos, fundamentales durante todo el año

 

El Instituto Provincial del Cáncer participó con un espacio de concientización. Sus representantes, Nicolás Fernández y la ginecóloga Betiana Fornasari, destacaron que el trabajo preventivo debe mantenerse más allá de octubre.

 

"Todo el año potenciamos a nivel de los efectores públicos para garantizar el acceso a los controles", señalaron desde el organismo. También recomendaron sostener hábitos saludables, realizar actividad física, evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol.

 

El instituto provincial del cáncer acompaña la 12º "Caminata Rosa"

 

Fornasari alentó a las mujeres a concurrir a los centros de salud y hospitales para realizar sus consultas ginecológicas. "Que no tengan miedo, detectado a tiempo tiene más de un 90% de curación", afirmó, al destacar la importancia del diagnóstico temprano.

 

(Elonce)
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Una jornada deportiva con un fuerte compromiso solidario

 

El recorrido comenzó en el Monumento a Urquiza y atravesó distintos sectores del parque, incluidos el Puente de los Suspiros, el anfiteatro y el Rosedal. Los caminantes realizaron tres kilómetros, mientras que los corredores completaron seis.

 

La propuesta fue gratuita y contó con medallas, sorteos, puestos de hidratación y actividades recreativas. También se recolectaron pañales destinados al Hospital Geriátrico Pascual Palma. Su director, Esteban Sartor, agradeció la colaboración y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de la institución.

 

(Elonce)
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Además, hubo una iniciativa de donación de cabello para confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicas. Con el acompañamiento de distintas organizaciones, la Municipalidad y equipos sanitarios, la Caminata Rosa volvió a transformar el Parque Urquiza en un espacio de encuentro, prevención y solidaridad.

 

12º Caminata Rosa: testimonio y largada de corredores

Temas:

12ª Caminata Rosa Caminata Rosa en Paraná Parque Urquiza testimonios cáncer de mama
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