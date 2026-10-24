La historia de Ana Rothar, la entrerriana que atravesó el cáncer y compartió su testimonio en la Caminata Rosa

Ana Rothar participó de la 12° Caminata Rosa realizada en Paraná para acompañar la lucha contra el cáncer de mama y compartir su historia de superación. Oriunda de Villaguay, recibió el diagnóstico en marzo de 2018 y atravesó un largo tratamiento que se extendió hasta 2021. A sus 62 años, continúa con controles médicos periódicos y destacó la importancia de afrontar la enfermedad y no abandonar la lucha.

“Empecé en el año 2018 con esta enfermedad y la terminé en el año 2021. No estoy todavía dada de alta definitivamente, sino que los controles son cada seis meses, porque de los cánceres de mama hay un montón de clases. Bueno, yo tengo el HER2 positivo”, contó.

Durante esos tres años, realizó tratamientos de quimioterapia y radioterapia cada 21 días. El proceso estuvo marcado por dificultades físicas y emocionales, pero encontró fuerzas en el acompañamiento de su familia.

“Lo primero que hice fue aceptar la enfermedad, decir: ‘Bueno, me tocó, hay que seguir, como sea, hay que seguir’. Por los hijos, por el esposo, por la madre, por todo lo que me estaban acompañando, nunca bajé los brazos”, expresó.

Cómo descubrió la enfermedad

El diagnóstico llegó luego de una cirugía bariátrica. Rothar explicó que, en ese momento, pesaba 120 kilos y que fue durante ese proceso cuando detectó una señal que la llevó a descubrir el cáncer.

“Un día conversando con mi hermana, le digo: ‘Mirá qué tengo acá’. Mi hermana me dijo: ‘Es un cáncer’. Así fue”, relató.

La detección se produjo el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Pocos días después, recibió el diagnóstico que cambió su vida.

“Para el 14 o 15 de marzo yo estaba diagnosticada con un cáncer terminal. Acá estamos en la lucha”, recordó.

Los efectos del tratamiento y la decisión de seguir adelante

Rothar también describió las dificultades que atravesó durante la quimioterapia y la radioterapia. Los efectos secundarios impactaron en su vida cotidiana y exigieron una gran fortaleza para continuar con el tratamiento.

“Te vienen un calor, un frío, te dan ganas de salir volando, que no sabés lo que te pasa, vómitos, querés estar en lo oscuro, te duele la cabeza, no te podés arrimar a algo caliente que sentís que te quema, electricidad en el cuerpo”, explicó.

A pesar de esas experiencias, sostuvo que aceptar el proceso fue fundamental para seguir adelante. “Es todo el proceso de la quimia, de los rayos y, bueno, si querés estar viva, tenés que aceptar, transitar y continuar, no te podés entregar. Es así”, afirmó.

La mujer también habló sobre las consecuencias físicas que puede dejar el tratamiento y la importancia de priorizar la vida frente a las dificultades que implica atravesar la enfermedad.

“Prefiero estar mutilada de alguna manera pero estar con vida”, manifestó.

Un mensaje para otras mujeres en la Caminata Rosa

Desde el parque Urquiza, donde se desarrolló la actividad en Paraná, Rothar dejó un mensaje para quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer de mama y para aquellas mujeres que todavía no se realizaron los controles correspondientes.

“A todas las mujeres les digo que continúen con la lucha, que no tengan miedo de hacerse los controles, que estén atentas a los cambios que se tienen en el cuerpo”, recomendó.

A sus 62 años, destacó el valor de estar viva y agradeció a quienes la acompañaron durante el tratamiento. “Hoy, con 62 años, estoy disfrutando de la vida y dando gracias a Dios y a toda la familia y al cuerpo médico que me acompañó, que estoy acá”, expresó.

Aunque contó que no puede caminar, decidió estar presente en la Caminata Rosa para acompañar la iniciativa y visibilizar la importancia de la prevención y la detección temprana.

“Acompañar la caminata, aunque no puedo caminar, pero voy a estar, estoy presente”, concluyó.

Su hijo ploteó un camión con su nombre

El hijo de Ana eligió el nombre de su mamá y la concientización sobre la prevención del cáncer a través de un diseño plasmado en la cabina de un camión. Con un lazo rosa, el vehículo simboliza el apoyo a la mujer en su lucha contra la enfermedad.

"Es darle reconocimiento a mi madre que nunca se dio por vencida, que siguió luchando con quimio, rayos y al grupo de médicos que estuvo a bordo de esto. Que estés conmigo aquí presente, mami, para mí ese logro es, como siempre te digo, compartido. Sin vos no sería feliz así que gracias estar acá", aseguró su hijo.