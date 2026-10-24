Un matrimonio argentino dio dos vueltas al mundo en un avión monomotor: recorrió 106.711 kilómetros

Un matrimonio argentino dio dos vueltas al mundo a bordo de un avión monomotor de 1978 y recorrió 106.711 kilómetros en 481 horas de vuelo. Claudio Robetto, de 70 años, y Betina Raimondi, de 62, están casados desde hace 36 años, tienen seis hijas y decidieron cumplir juntos un sueño que los llevó a recorrer distintos continentes, enfrentar dificultades y construir amistades en lugares remotos.

Conocidos en las redes sociales como Aventureros del Aire, los marplatenses completaron su primera vuelta al mundo en 2023 y repitieron la experiencia en 2026, con un itinerario diferente. Ambas travesías sumaron 261 días de viaje y se realizaron a bordo de un Mooney M20J, modelo 1978, con capacidad para cuatro personas.

En una entrevista con Clarín, la pareja relató cómo logró concretar el proyecto, los momentos de mayor tensión y las experiencias que marcaron sus recorridos. Claudio estuvo a cargo de pilotear la aeronave, mientras Betina colaboró con la planificación, la logística y el registro audiovisual de cada etapa.

Cómo nació el sueño de dar la vuelta al mundo

La historia de la pareja comenzó en 1989, cuando se conocieron en Mar del Plata. Claudio ya era piloto privado y una de sus primeras invitaciones fue a volar hasta un aeropuerto para tomar un café. Cuatro meses después se casaron.

Con el paso de los años formaron una familia de seis hijas y desarrollaron un emprendimiento agroindustrial dedicado a la producción de harina sin gluten.

Mientras sus hijas crecían, Claudio mantuvo su interés por la aviación, una pasión que también estaba vinculada con su historia familiar: su padre había sido piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de años de ahorro, compraron un avión y comenzaron a realizar viajes. Más adelante adquirieron el Mooney M20J que utilizarían para recorrer el planeta. La idea de dar la vuelta al mundo tomó fuerza después de conocer a otro matrimonio de aviadores que compartía el mismo objetivo.

Dos viajes alrededor del planeta y más de 100.000 kilómetros

La primera travesía comenzó el 21 de mayo de 2023, cuando despegaron desde el Aeroclub de Batán, al sur de Mar del Plata. Durante 124 días recorrieron aproximadamente 60.000 kilómetros y acumularon 270 horas de vuelo.

El itinerario incluyó Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y distintos países europeos, además de Rusia. En España pudieron visitar a uno de sus nietos, mientras que en Italia Claudio vivió un momento especialmente emotivo al acercarse al cementerio donde descansan los restos de su padre.

La segunda vuelta al mundo comenzó el 17 de abril de 2026 y terminó el 1° de septiembre. Esta vez recorrieron 46.711 kilómetros durante 137 días, con 211 horas de vuelo.

En ese viaje eligieron una ruta diferente, que incluyó Bulgaria, Kazajistán, Rusia, Alaska y distintos puntos de América. También permanecieron dos meses en España para compartir tiempo con su hija y sus nietos.

Los momentos de mayor peligro durante los vuelos

Aunque las imágenes de sus viajes muestran paisajes extraordinarios, la pareja también atravesó situaciones que pusieron a prueba su preparación y experiencia.

Uno de los principales riesgos fue el engelamiento, un fenómeno que provoca la acumulación de hielo sobre las superficies de la aeronave y puede afectar su funcionamiento.

Durante la segunda travesía, mientras atravesaban una zona montañosa rumbo a Alaska, encontraron condiciones meteorológicas adversas.

“Tuvimos que pasar un cordón montañoso y nos agarró hielo en las alas, ahí estuvimos preocupados. Pasamos esa zozobra y aterrizamos en Anchorage”, recordaron.

En Rusia también enfrentaron dificultades por las interrupciones de internet y de la señal de GPS. Según explicaron, pudieron continuar utilizando sistemas de radioayuda y con la colaboración de los controladores aéreos.

Además, tuvieron que superar un interrogatorio en un aeropuerto militar ruso, donde les solicitaron sus teléfonos celulares y revisaron fotografías antes de permitirles continuar el viaje.

Otro inconveniente ocurrió en Estados Unidos, cuando detectaron una rajadura en el cono de la hélice. La falla los obligó a modificar las condiciones de vuelo hasta conseguir el repuesto necesario.

Las amistades que encontraron en distintos países

Más allá de los kilómetros recorridos, Claudio y Betina destacaron que una de las mayores satisfacciones fue conocer personas que los recibieron en sus hogares.

En Rusia compartieron varios días con familias que habían conocido a través de las redes sociales. En Alaska visitaron al piloto Art Mortvedt, reconocido por sus vuelos en las regiones polares, y en El Salvador conocieron a Carlos Dardano, quien en 1988 logró aterrizar un avión comercial después de una falla en sus dos motores.

También visitaron en Chile a María Eliana Christen, una aviadora que realizó una vuelta al mundo en un avión monomotor junto a otra piloto.

“Son experiencias muy lindas que nos nutren el alma y es increíble las amistades que surgieron con personas con las que ni siquiera hablamos el mismo idioma”, expresó Betina a Clarín.

Para Claudio, esos encuentros modificaron su manera de observar las diferencias culturales. “Conocimos diferentes lugares del mundo, hicimos amistad con distintas personas, atravesadas por sus historias particulares, pero lo maravilloso es que todas tienen las mismas incertidumbres”, reflexionó.

El mensaje que quieren transmitir después de los 60 años

La pareja aseguró que uno de sus objetivos es demostrar que la edad no necesariamente representa un impedimento para emprender nuevos proyectos.

“La gente piensa que después de los 60 ya no puede encarar ningún proyecto, como que la vida ya está, que se llega a una edad donde solo hay que sentarse a contemplar y nosotros a aquellos que tienen tareas pendientes siempre les decimos: ¿por qué no intentar?”, señalaron.

También destacaron que compartir una pasión fortaleció su relación después de más de tres décadas de matrimonio.

“A nosotros este proyecto nos mantiene activos, nos ayuda mucho como matrimonio también, porque tenemos algo en común y seguimos creciendo juntos como equipo”, explicaron.

Ahora sueñan con escribir un libro que reúna las experiencias de ambos viajes y quede como recuerdo para sus hijas y nietos.

Aunque Betina considera poco probable realizar una tercera vuelta al mundo, no descarta nuevas aventuras por el continente. “No vamos a dejar de volar, queremos seguir con este proyecto que nos sigue sorprendiendo”, aseguró.

Claudio, en cambio, mantiene la esperanza de convencerla para otra travesía: “Le propuse casamiento hace 36 años y me dijo que sí; le propuse dar la vuelta al mundo y aceptó; le propuse una segunda vuelta y lo logramos; yo no pierdo la fe”.

Después de recorrer más de 106.000 kilómetros, ambos coincidieron en que lo más valioso de la experiencia no fueron los destinos, sino los vínculos que construyeron durante el camino.