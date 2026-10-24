Vive hace más de 40 años en Nueva Jersey y pasea con "El Bosterito" y "El Argentito", dos Fiat 600 únicos

Un argentino que vive desde hace más de 40 años en Estados Unidos convirtió dos Fiat 600 en verdaderos homenajes a Boca Juniors y la Selección argentina. Gabriel, oriundo de Buenos Aires y radicado en Nueva Jersey, diseñó y personalizó los vehículos con los colores, escudos e imágenes de sus ídolos futbolísticos. Los bautizó El Bosterito y El Argentito, y ambos se convirtieron en una atracción cada vez que circulan por las calles estadounidenses.

La historia comenzó con un sueño de la infancia. Gabriel siempre había sentido una fascinación especial por los tradicionales Fiat 600, conocidos popularmente como Fititos. Después de establecerse en Estados Unidos, decidió comprar uno en Argentina, trasladarlo al país norteamericano y transformarlo en un homenaje al club de sus amores.

“Mi pasión por los ‘Fititos’ viene desde que era chico. Enfrente de mi casa había tres que eran de unos muchachos y yo los veía ir y venir. Por eso mi sueño era tener uno y hacerlo con los colores de Boca”, relató en diálogo con TN.

El Bosterito, un Fiat 600 dedicado a Boca Juniors

El primer proyecto fue El Bosterito, un Fiat 600 que Gabriel adquirió durante unas vacaciones en Argentina y posteriormente trasladó a Estados Unidos.

El vehículo fue personalizado con los colores azul y amarillo, además de imágenes de algunos de los futbolistas más representativos de la historia de Boca Juniors.

Entre los protagonistas de la decoración aparecen Diego Armando Maradona, Martín Palermo, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, figuras que marcaron distintas generaciones del club.

“Ya de grande, una vez que volví de vacaciones a la Argentina, se me dio por comprar un lindo ‘Fitito’, traerlo para Estados Unidos y convertirlo en lo que es ahora, El Bosterito”, explicó.

El Argentito nació después del Mundial de Qatar 2022

La colección se amplió después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Inspirado por el título conseguido por el equipo encabezado por Lionel Messi, Gabriel decidió crear un segundo vehículo.

Esta vez consiguió un Fiat 600 que ya se encontraba en Estados Unidos y que también había sido importado originalmente desde Argentina.

El nuevo proyecto recibió el nombre de El Argentito y fue decorado con imágenes de Messi, Ángel Di María, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y otros integrantes del seleccionado campeón del mundo.

También incorporó referencias a Maradona y a los multitudinarios festejos que se realizaron en el Obelisco de Buenos Aires después de la conquista mundialista.

“Todo el trabajo en los ‘Fititos’ lo hice yo. Solo no hice el ploteado, pero el diseño es mío. Para El Argentito me inspiré en los momentos especiales que tuvieron los jugadores en Qatar 2022, incluyendo también a toda la gente y al Obelisco”, detalló.

Los autos llaman la atención en las calles de Estados Unidos

Gabriel reside en Nueva Jersey, donde desarrolló su actividad laboral vinculada con la construcción y remodelación de viviendas. Actualmente dirige su propia empresa.

Aunque los vehículos tienen una decoración especial, no permanecen guardados como piezas de colección. Su propietario los utiliza para realizar diferentes actividades cotidianas.

“Al Bosterito lo uso un poco más y voy al gimnasio o a veces a hacer las compras. Al Argentito lo manejo en momentos más especiales o en exhibiciones”, contó.

El argentino explicó que las velocidades habituales de las autopistas estadounidenses dificultan la circulación de los pequeños vehículos, aunque suele conducirlos por calles y caminos locales.

Las reacciones de quienes los encuentran son una de las mayores satisfacciones del proyecto.

“Cuando me ven, la gente me toca bocina para que pare y así poder sacarse fotos. A veces encuentro argentinos que van manejando y me pegan el grito”, relató.

Su esposa colombiana también comparte la pasión

Victoria, esposa de Gabriel, nació en Cali, Colombia, y llegó a Estados Unidos en 1999. Aunque no es argentina, se involucró desde el comienzo en los proyectos y actualmente se encarga de generar contenidos para las redes sociales de los vehículos.

“Una vez Gabriel viajó a la Argentina para unas vacaciones y llegó con la sorpresa del primer ‘Fitito’, que es El Bosterito. Después, ya acá donde vivimos, nació El Argentito”, recordó.

Victoria destacó especialmente las reacciones de los argentinos que reconocen los colores de Boca y de la Selección en las calles estadounidenses.

“Yo no soy argentina, pero me emociono cada vez que salimos. Es lindo ver cuando tocan bocina y te dicen ‘Vamos Boca’ o cuando ven al de Argentina y dicen ‘Vamos Messi’ o ‘Vamos Selección’”, expresó.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Mundial de Clubes 2025, cuando la pareja viajó a Miami con los dos Fiat 600.

Según contó Victoria, los vehículos despertaron una enorme curiosidad y numerosas personas se acercaron para fotografiarlos.

Una canción y un mensaje de la familia de Leandro Paredes

La pasión por los vehículos también llevó a Gabriel y Victoria a desarrollar un proyecto musical. Ambos crearon una canción titulada “Dos Fititos, un mismo corazón”, que difundieron a través de distintas plataformas digitales.

La composición refleja el vínculo que mantienen con Argentina y la manera en que los vehículos les permiten compartir su identidad futbolera a miles de kilómetros de distancia.

Además, recientemente publicaron en sus redes sociales un mensaje dedicado a Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

La publicación llegó hasta Bárbara Paredes, hermana del futbolista, quien compartió el contenido y dejó una reacción que emocionó a la pareja.

“Nos hizo un comentario con unos emojis, para nosotros fue lo máximo. Lo guardé, lo grabé y lo dejé de recuerdo”, destacó Victoria.

El sueño de sumar un tercer Fiat 600

Con El Bosterito y El Argentito circulando por Estados Unidos, Gabriel aseguró que todavía disfruta de cada salida y de las historias que surgen cuando otras personas reconocen los vehículos.

La pareja comparte imágenes y videos a través de la cuenta de Instagram @elbosterito600, donde muestra las características de ambos autos y los encuentros con fanáticos del fútbol argentino.

Sin embargo, Gabriel dejó abierta la posibilidad de ampliar su colección con un tercer Fiat 600.

“Hay una idea de otro ‘Fitito’, capaz alguna sorpresa más, aunque tal vez me echen de la casa si traigo otro...”, comentó.

Así, después de más de cuatro décadas viviendo en Estados Unidos, el argentino encontró en dos pequeños automóviles una manera de mantener presentes sus recuerdos de infancia y su pasión por Boca y la Selección nacional.