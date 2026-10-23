Federico Fernández, oriundo de Nogoyá, se consagró campeón mundial de pelota vasca en la modalidad paleta goma individual, frontón de 30 metros. El entrerriano representó a la Selección Argentina y venció a España en una ajustada final disputada en Buenos Aires.
El nogoyaense Federico Fernández se consagró campeón mundial de pelota vasca al imponerse en la final de paleta goma individual, en la especialidad de frontón de 30 metros, durante el XX Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca Buenos Aires 2026. El deportista entrerriano representó a la Selección Argentina y consiguió el título tras vencer al representante de España.
La definición fue ajustada y terminó con Fernández en lo más alto del podio mundial. Su victoria significó una nueva conquista para el deporte argentino y tuvo una repercusión especial en Nogoyá, su ciudad de origen.
El entrerriano logró el primer puesto en una competencia internacional que reunió a representantes de distintos países. Con la camiseta argentina, consiguió imponerse en el encuentro decisivo y alcanzar el máximo reconocimiento de su especialidad.
Federico Fernández llevó a Nogoyá a lo más alto del mundo
La consagración de Fernández generó orgullo en su ciudad natal, donde se destacó el logro obtenido por el deportista en el campeonato desarrollado en Buenos Aires.
“Federico Fernández, orgullo nogoyaense”, expresó uno de los mensajes difundidos para celebrar la conquista mundial y reconocer su representación de la ciudad en el certamen.
El título en paleta goma individual, frontón de 30 metros, posicionó al deportista entrerriano como campeón mundial de su especialidad y sumó una nueva conquista para la Selección Argentina.