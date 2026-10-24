Gualeguaychú vive el sexto día del Mundial de Canotaje: qué pruebas se disputan hoy

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 disputa este sábado 24 de octubre su sexta jornada en Gualeguaychú, con las finales de larga distancia de las categorías juveniles y sénior. El programa comenzará a las 8.30 y tendrá su última largada a las 15.

La actividad incluirá kayak doble femenino juvenil, kayak individual femenino sénior, kayak individual masculino juvenil, canoa individual masculina sénior y kayak individual masculino sénior. Serán las últimas pruebas del sábado antes de las definiciones en embarcaciones dobles previstas para el domingo.

El campeonato llega a esta instancia después de un viernes con lluvias intermitentes y presencia de público en la Costanera. Entre los resultados argentinos se destacó la medalla de bronce de Magdalena Garro en la final de carrera corta femenina.

El cronograma del sábado, desde la mañana hasta la tarde

La programación del Mundial de Canotaje comenzará a las 8.30 con K2 femenino juvenil. Cinco minutos después, a las 8.35, se pondrá en marcha la final de K1 femenino sénior.

A las 11 será el turno de K1 masculino juvenil y, desde las 11.05, se disputará C1 masculino sénior. El cronograma también contempla un espacio de entrenamiento en el circuito entre las 13.10 y las 13.45.

La última carrera del día será K1 masculino sénior, con largada prevista para las 15. En esa prueba competirán el argentino Franco Balboa y el entrerriano Agustín Ratto. Las competencias se desarrollan sobre el río Gualeguaychú, entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria.

El bronce de Garro y la participación de Palacios

Magdalena “Magui” Garro, de Concepción del Uruguay, consiguió el tercer puesto en K1 femenino sénior de carrera corta. Completó la prueba en 12 minutos y 51 segundos y sumó una medalla para la delegación argentina.

La sueca Melina Andersson se quedó con el título mundial, mientras que la española Miriam Vega obtuvo la medalla de plata. Garro volverá a competir el domingo, desde las 10.05, en kayak doble femenino sénior.

El representante local Roberto “Tito” Palacios finalizó decimoctavo en C1 masculino sénior de carrera corta, con un tiempo de 16 minutos y 48,08 segundos. Su próxima participación será el domingo a las 10.10, en canoa doble sénior.

Las figuras internacionales y el cierre del campeonato

El portugués Fernando Pimenta también subió al podio del Mundial de Canotaje: ganó el bronce en K1 masculino sénior de carrera corta. El sudafricano Hamish Lovemore fue campeón y el danés Mads Pedersen terminó segundo.

Pimenta tiene prevista otra presentación el domingo a las 15.15, en kayak doble masculino sénior. La última jornada en Gualeguaychú también reunirá las finales de canoa individual femenina sénior, kayak doble femenino sénior y canoa doble masculina sénior durante la mañana.

Por la tarde se disputarán las pruebas de kayak doble masculino juvenil y sénior de larga distancia. El campeonato concluirá con la premiación final, la entrega de copas y la ceremonia de clausura de la Federación Internacional de Canotaje.