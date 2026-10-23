Scioli y Davico destacaron el impacto turístico y económico del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, recorrió el circuito del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú junto al intendente Mauricio Davico. Ambos destacaron la participación de más de 700 deportistas de 40 países y las oportunidades que genera el evento para la economía local.
El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 recibió este viernes la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien recorrió las instalaciones junto al intendente Mauricio Davico. Durante la jornada, ambos funcionarios destacaron la importancia de la competencia internacional para el desarrollo turístico y económico de la ciudad.
La recorrida se desarrolló durante la mañana en el circuito instalado sobre la Costanera, donde los funcionarios observaron las competencias de la quinta jornada y participaron de una ceremonia de premiación.
“Es un acontecimiento importantísimo, porque va a impactar en la economía local y en la promoción de Gualeguaychú”, afirmó Scioli, quien también destacó los atractivos turísticos de la ciudad, entre ellos sus playas, termas y espacios naturales.
El impacto del Mundial en el turismo y la economía
El funcionario nacional sostuvo que la llegada de delegaciones internacionales representa una oportunidad para diferentes actividades económicas. “Cuando se mueve el turismo, se mueve la gastronomía, la hotelería, las artesanías, se mueve la Argentina”, expresó.
Además, reconoció el trabajo realizado para concretar la competencia. “Las cosas no se logran por milagro ni de casualidad”, manifestó, y aseguró: “No tengo ninguna duda de que va a tener un impacto muy positivo para la ciudad”.
Por su parte, Davico resaltó la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “Hemos demostrado que, en trabajo conjunto con el Gobierno nacional, el provincial y el de Gualeguaychú, podemos organizar un Mundial de Canotaje con una infraestructura de nivel internacional”, señaló.
Más de 700 palistas de 40 países
El intendente también valoró la respuesta de las delegaciones extranjeras. “Es increíble ver a representantes de más de 40 países disfrutando de la ciudad, que estuvo a la altura de las exigencias de los organizadores del torneo y del bienestar de los atletas”, sostuvo.
Asimismo, destacó la recepción brindada a los visitantes. “Le pueden preguntar al azar a cualquier atleta o a cualquier delegación cómo se han sentido y todos resaltan la hospitalidad de nuestra gente”, afirmó.
El Mundial de Canotaje Maratón reunió a más de 700 palistas de categorías máster y élite, provenientes de más de 40 países. El circuito se extendió desde el puente Méndez Casariego hasta la zona portuaria y la Costanera.
Se trató de la primera edición de un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón organizada en Argentina y Sudamérica. De la recorrida también participaron la viceintendenta Julieta Carrazza; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; y el titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto.