Magui Garro ganó el bronce en el Mundial de Canotaje y Gualeguaychú se prepara para las finales

Mundial de Canotaje: Garro ganó el bronce y se vienen las finales.

El Mundial de Canotaje 2026 en Gualeguaychú completó este viernes su quinta jornada con una destacada actuación de la entrerriana María Magdalena “Magui” Garro, quien obtuvo la medalla de bronce en la final de K1 Mujeres Senior de carrera corta. La competencia reunió a destacados palistas internacionales y mantuvo una importante convocatoria de público en la Costanera, pese a las lluvias intermitentes.

La deportista de Concepción del Uruguay finalizó tercera con un tiempo de 12 minutos y 51 segundos, detrás de la sueca Melina Andersson, que se consagró campeona mundial, y la española Miriam Vega, que obtuvo la medalla de plata.

La actuación de Garro representó uno de los principales resultados argentinos de la jornada. La palista volverá a competir el domingo a las 10:05, cuando participe en la prueba de dobles femeninos Senior.

Roberto Palacios y Fernando Pimenta compitieron en Gualeguaychú

Otro de los representantes entrerrianos que participó este viernes fue Roberto “Tito” Palacios. El deportista local finalizó en el puesto 18 de la prueba C1 Hombres Senior de carrera corta, con un registro de 16 minutos y 48,08 segundos.

Palacios tendrá una nueva oportunidad el domingo a las 10:10, cuando dispute la competencia de Canoa Dobles Senior.

La jornada también contó con la presencia del portugués Fernando Pimenta, una de las figuras internacionales del campeonato. A sus 37 años, el palista acumula más de 180 medallas en competencias internacionales y es uno de los referentes del canotaje de velocidad y maratón.

Pimenta consiguió la medalla de bronce en K1 Hombres Senior de carrera corta. El sudafricano Hamish Lovemore obtuvo el oro, mientras que el danés Mads Pedersen se quedó con la plata. El portugués volverá a competir el domingo a las 15:15 en kayak dobles Senior.

El Mundial de Canotaje entra en su etapa decisiva

Tras cinco jornadas de competencia, el campeonato ingresará este sábado en su tramo final, con las pruebas individuales de larga distancia.

El cronograma contempla las finales de K1 Hombres Junior, K1 Hombres Senior, K2 Mujeres Junior, K1 Mujeres Senior y C1 Hombres Senior.

El domingo se disputarán las últimas competencias del certamen. Durante la mañana tendrán lugar las finales de C1 Mujeres Senior, K2 Mujeres Senior y C2 Hombres Senior.

Por la tarde será el turno de las pruebas de larga distancia de K2 Hombres Junior y K2 Hombres Senior.

La ceremonia de entrega de copas y clausura oficial de la Federación Internacional de Canotaje (ICF) está prevista para el domingo a las 16.

Los principales resultados del Mundial de Canotaje

Entre las finales de carrera corta disputadas entre jueves y viernes, se destacaron los siguientes podios:

K1 Mujeres Senior: Melina Andersson (Suecia), Miriam Vega (España) y María Garro (Argentina).

K1 Hombres Senior: Hamish Lovemore (Sudáfrica), Mads Pedersen (Dinamarca) y Fernando Pimenta (Portugal).

C1 Hombres Senior: Jaime Duro (España), Ricardo Coelho (Portugal) y Serghei Tarnovschi (Moldavia).

K1 Mujeres Junior: Dianora De Bilio (Gran Bretaña), Karen Andersen (Dinamarca) y Lotti Jambor (Hungría).

C1 Mujeres Senior: Borka Zagyvai (Hungría), Liudmyla Babak (Ucrania) y Aleksandra Vlasova (Atletas Individuales Neutrales).

En paracanotaje también hubo resultados destacados para Argentina. Diego Jorge consiguió la medalla de plata en KL1 masculino, mientras que Emilio Atamanuk obtuvo el bronce en KL2 masculino.

Autoridades participaron de la premiación

Durante la quinta jornada, el intendente Mauricio Davico, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, participaron de la entrega de medallas.

A pesar de las precipitaciones registradas durante la tarde, numerosos espectadores acompañaron las competencias desde la Costanera.

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 concluirá este domingo, después de una semana de actividad internacional que reunió a deportistas de distintos países y tuvo a la ciudad entrerriana como escenario de las principales pruebas.