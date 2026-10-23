Magdalena Garro ganó la medalla de bronce en el Mundial de Canotaje Maratón: "Estoy feliz"

La palista entrerriana Magdalena Garro conquistó la medalla de bronce en la categoría K1 Senior del Mundial de Canotaje Maratón, que se desarrolla en Gualeguaychú con la participación de deportistas de distintos países. La representante de Concepción del Uruguay logró subirse al podio este viernes y celebró el resultado junto a su familia y las personas que la acompañaron durante la competencia.

Tras finalizar la regata, Garro compartió sus sensaciones con la prensa local y dialogó con periodistas de su ciudad a través de Radio Nacional. La deportista destacó que, más allá de la medalla, una de sus mayores satisfacciones fue haber recuperado las buenas sensaciones sobre el kayak.

MR Fotografía.

“Me sentí muy bien. Hacía muchos días que no me sentía bien remando, pero a veces cuesta en la previa. Estoy feliz de haberme sentido bien en la regata, de haber podido hacer mi carrera y de esta medalla que logré”, expresó.

Magdalena Garro aseguró el bronce en los metros finales

En los metros finales de la competencia, luego del último retome de la vuelta, Magdalena Garro logró mantener su posición ante el avance de la australiana Rebecca Mann y aseguró la medalla de bronce con un tiempo de 12:51.01.

La prueba quedó en manos de la favorita sueca Melina Andersson, quien se consagró campeona mundial con un registro de 12:38.45. El segundo puesto fue para la española Miriam Vega, que completó el recorrido en 12:49.35, mientras que la entrerriana cerró el podio.

El reconocimiento al esfuerzo y al acompañamiento

La medalla de bronce representó para Garro la recompensa a un largo proceso de preparación y al respaldo de quienes estuvieron presentes durante su trayectoria deportiva.

“Es un premio para todos los que me ayudaron, no solo hoy, sino en todo el camino. Muchísima gente, la familia, la gente que viene a estar y la que me ha acompañado durante todos estos años”, manifestó la palista.

En ese sentido, la representante de Concepción del Uruguay remarcó que el resultado tuvo un significado especial por tratarse de una competencia mundialista disputada en Entre Ríos, donde pudo recibir el aliento de sus familiares, amigos y seguidores.

La emoción de compartir el podio con su padre

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo relacionado con la presencia de su padre, quien pudo viajar a Gualeguaychú para acompañarla durante el Mundial.

“Estoy feliz porque él pudo venir. Creo que eso hace un poco más emotiva esta carrera. La familia, los amigos y toda la gente que acompañó acá… Que haya estado mi papá es espectacular”, sostuvo.

Garro también agradeció a quienes siguieron su participación desde Concepción del Uruguay y a las personas que se acercaron al lugar de la competencia para brindarle su apoyo.

“Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por seguirme siempre”, expresó. Luego, destacó: “Toda la familia vino a ayudar, a alentar, a acompañar. Eso es espectacular”.

Tres medallas para Magui Garro en el Mundial de Canotaje

A sus 38 años, Magui Garro sumó su tercera medalla en el Mundial de Canotaje Maratón, luego de haber conseguido dos preseas doradas en las competencias de la categoría Máster, disputadas entre el lunes y el martes.

La representante de Concepción del Uruguay obtuvo una medalla de oro en K1 Mujeres de 35 a 39 años y otra en K2 Mixto de 35 a 44 años, junto a su coterráneo Rodrigo Caffa. En las pruebas Máster también participó la paranaense Micaela Maslein.