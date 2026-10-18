Gualeguaychú recibe el Mundial de Canotaje: desde el lunes competirán más de 700 palistas de 40 países

Gualeguaychú se prepara para vivir una semana histórica con la realización del Mundial de Canotaje Maratón 2026, una competencia internacional que reunirá a más de 700 palistas de más de 40 países. Con las acreditaciones en marcha y los últimos preparativos completados en la Costanera, la ciudad se convierte en el centro de atención del canotaje mundial.

El campeonato se disputará entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre sobre el río Gualeguaychú, en el tramo comprendido entre el puente Méndez Casariego y el puerto. La convocatoria incluye las categorías Máster, júnior, sub-23 y sénior, además de las pruebas de paracanotaje y carreras de corta distancia, publicó El Argentino.

Foto: Diario El Argentino

La llegada de deportistas, entrenadores, jueces y equipos técnicos ya se refleja en el movimiento de la zona costera. El evento también representa una oportunidad para mostrar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de Gualeguaychú ante visitantes de distintos continentes.

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Más de 700 inscriptos y una semana de competencias

De acuerdo con los datos difundidos antes del inicio de las pruebas, el Mundial cuenta con 701 inscripciones: 358 corresponden a la categoría Máster y 343 a Élite. En distintas categorías participan entre 20 y 40 competidores.

Las primeras competencias serán las de Máster, previstas para el lunes 19 y el martes 20, con recorridos de entre 20 y 25 kilómetros. El paracanotaje también formará parte del programa, con un circuito de nueve kilómetros.

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El jueves 22 será el turno de la short race, una carrera individual de tres kilómetros. En tanto, entre el viernes 23 y el domingo 25 se disputarán las pruebas de las categorías júnior, sub-23 y sénior, con distancias de 20, 25 y 30 kilómetros, según la categoría.

La ceremonia de apertura, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”, está prevista para el miércoles 21 a las 18, en la Costanera, frente a la Plaza de los Amigos. La competencia concluirá el domingo 25, con carreras durante la jornada y la ceremonia de clausura programada para las 17.

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Cómo se preparó la Costanera para el Mundial

El Municipio completó el acondicionamiento del sector costero para recibir a los atletas y al público. Las tareas incluyeron mejoras en el mirador, donde estarán los jueces y se realizarán las premiaciones, además del montaje del podio y la instalación de tribunas, un sector VIP y puestos de merchandising, supo El Argentino.

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También se colocaron gazebos para el área de atletas y se instalaron baños y duchas en contenedores, con conexiones a las redes de agua potable y cloacas. En la zona de acarreo, donde los palistas ingresan al río, se realizaron trabajos de pintura y se colocaron vallas para ordenar el circuito.

El operativo contempla además asistencia sanitaria, puestos de ambulancias, un espacio de comando para el monitoreo y sectores destinados a acreditaciones y controles antidopaje. Debido a la magnitud del evento, se establecieron cortes de tránsito en distintas intersecciones de la zona costera.

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Las acreditaciones presenciales comenzaron el sábado en la Oficina de Turismo ubicada en la zona de los Obeliscos. El registro contempla la emisión de más de 1.000 credenciales para deportistas, entrenadores, jueces, jefes de equipo, personal técnico, voluntarios y representantes de prensa.

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Los deportistas destacaron la amabilidad de los vecinos

Además de la expectativa deportiva, los primeros visitantes compartieron sus impresiones sobre la ciudad y la recepción que encontraron durante su estadía.

Dave Berglund, un palista australiano que compite en la categoría Máster de 65 años o más, llegó por primera vez a Gualeguaychú y destacó el trato recibido. “La gente aquí es excepcionalmente amable. Eso es genial”, expresó ante El Argentino.

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Su compatriota Brett Greenwood, quien viajó junto a un equipo de alrededor de 30 personas y acumula siete campeonatos mundiales, también valoró la experiencia de conocer Argentina. “Es un hermoso país, con gente encantadora”, señaló. Además, sostuvo: “Creo que es un placer para ellos tener el evento, así que es bueno estar aquí”.

Desde Entre Ríos, la palista Magui Garro, oriunda de Concepción del Uruguay, destacó la posibilidad de competir en su propia provincia. “Para nosotros, que somos entrerrianos, de Argentina, es un Mundial en casa”, afirmó.

Foto: Diario El Argentino

Garro participa de su segundo Mundial de Maratón y suma diez campeonatos mundiales de velocidad. Sobre la organización del evento, expresó: “Estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida por lo que hizo Gualeguaychú de organizar un Mundial. Creo que vamos a tener una semana espectacular”.

Una vidriera internacional para Gualeguaychú

La realización del Mundial convoca a delegaciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía y posiciona a Gualeguaychú en el calendario internacional del deporte. Durante toda la semana, la Costanera será el punto de encuentro para atletas, equipos técnicos, familiares, turistas y aficionados.

La organización también dispuso propuestas para acercar a los visitantes a la identidad local, como una bolsa de bienvenida con elementos alusivos al Carnaval del País, información turística y acceso a museos municipales mediante códigos QR.