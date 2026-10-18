Cuti Romero y Lisandro Martínez se lesionaron: qué les pasó y cuánto tiempo podrían estar sin jugar

Las lesiones de Cuti Romero y Lisandro Martínez encendieron las alarmas en la selección argentina, luego de que ambos defensores debieran abandonar los partidos de sus respectivos clubes durante el fin de semana. Los futbolistas, habituales titulares del equipo nacional, sufrieron problemas físicos que obligaron a sus entrenadores a reemplazarlos.

Cristian Romero sufrió una lesión en un aductor durante la victoria de Atlético de Madrid frente a Espanyol, mientras que Lisandro Martínez recibió un golpe en un tobillo durante el empate de Manchester United ante Leeds, según informó La Nación. Aunque las situaciones presentan diferentes grados de incertidumbre, ambas generan preocupación por la proximidad de los compromisos internacionales.

A estos inconvenientes se suma la fractura de mandíbula que sufrió el arquero Emiliano "Dibu" Martínez. El panorama obliga a seguir de cerca la evolución de tres integrantes importantes del seleccionado, que tiene programados dos amistosos para noviembre.

Qué lesión sufrió Cuti Romero en Atlético de Madrid

El defensor cordobés fue titular en la victoria por 1-0 de Atlético de Madrid frente a Espanyol, disputada el sábado en Barcelona. Sin embargo, después de aproximadamente una hora de juego, solicitó el cambio debido a una molestia física que le impidió continuar.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que Romero sufrió una lesión en un aductor. Según las primeras estimaciones, el problema no reviste gravedad y demandaría entre diez y doce días de recuperación, aunque su regreso dependerá de la evolución.

De esta manera, el campeón del mundo en Qatar 2022 se perdería los próximos dos compromisos del conjunto dirigido por Diego Simeone: el encuentro ante Stuttgart, previsto para el martes en Alemania por la Champions League, y el partido frente a Deportivo La Coruña, programado para el sábado siguiente. Se espera que pueda regresar ante Levante, el 31 de octubre.

Lisandro Martínez salió lesionado ante Leeds

Por su parte, Lisandro Martínez debió abandonar el encuentro entre Manchester United y Leeds, que terminó igualado 1-1. El defensor argentino fue titular, pero dejó el campo de juego al comienzo del segundo tiempo y fue reemplazado por Noussair Mazraoui.

Según trascendió posteriormente, el futbolista habría sufrido un golpe en uno de sus tobillos durante una acción con el delantero rival Dominic Calvert-Lewin. La molestia le habría impedido continuar, aunque todavía no se precisó el alcance de la lesión ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

Su salida generó especulaciones en Inglaterra debido a las recientes diferencias públicas que mantuvo con dirigentes del Manchester United. Martínez había cuestionado la falta de refuerzos de jerarquía y luego se disculpó por sus declaraciones. Sin embargo, las informaciones posteriores atribuyeron su reemplazo al inconveniente físico.

La preocupación de la selección argentina por los amistosos de noviembre

Las lesiones de ambos defensores aparecen en un momento importante para la planificación del seleccionado argentino. Romero y Martínez integran habitualmente la defensa titular y son piezas relevantes dentro del esquema del cuerpo técnico.

Argentina tiene confirmados dos encuentros amistosos para noviembre. El primero será el 13 de noviembre frente a Uruguay, en la Bombonera, mientras que el segundo se disputará el 17 de noviembre contra Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por ahora, la situación de Romero presenta un plazo estimado de recuperación que permitiría pensar en su disponibilidad para esos compromisos. En cambio, la evolución de Lisandro Martínez dependerá de los estudios y las evaluaciones médicas que determinen el alcance del golpe recibido ante Leeds. Ambos casos seguirán bajo observación en las próximas semanas.