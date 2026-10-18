Messi brilló con un doblete en la victoria de Inter Miami como visitante ante Atlanta

Lionel Messi convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Atlanta United, como visitante, por la fecha 31 de la Conferencia Este de la MLS. El equipo de Florida consolidó su segundo puesto y quedó cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

Germán Berterame, ex Patronato, abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo. La ventaja permitió que el conjunto dirigido por Cristian “Kily” González se fuera al descanso por delante, antes de que el capitán argentino ampliara la diferencia en el complemento.

De acuerdo con la información del encuentro, Messi anotó a los 11 y 15 minutos del segundo tiempo. Fafá Picault descontó sobre el final mediante un penal, pero Atlanta no pudo poner en riesgo el triunfo visitante.

Dos goles en cuatro minutos para ampliar la ventaja

Con Inter Miami arriba por la mínima, el rosarino apareció dos veces en un breve tramo del complemento. Sus definiciones llevaron el resultado de 1-0 a 3-0 y dejaron al equipo local con una diferencia difícil de remontar.

El doblete de Messi terminó por resolver un partido que había llegado al descanso con un margen ajustado. Atlanta consiguió su único gol cuando el encuentro ya transitaba su tramo final.

Así, el conjunto de Florida sostuvo la ventaja construida entre el cierre de la primera parte y el comienzo de la segunda. Berterame y el capitán argentino concentraron los goles de una victoria importante para la recta final de la fase regular.

Inter Miami se acerca a los playoffs

Con este resultado, Inter Miami continúa segundo en la Conferencia Este, a once puntos de Nashville, que lidera el grupo. El equipo está prácticamente clasificado a la instancia en la que buscará pelear por el título de la MLS.

Además de Messi y Berterame, el entrenador incluyó desde el arranque a Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura. La formación acompañó una actuación que tuvo al rosarino como protagonista decisivo.

El triunfo como visitante le permite a Inter Miami encarar el cierre de la fase regular desde los primeros puestos de su conferencia. Con su clasificación todavía por asegurar, el próximo objetivo será llegar a los playoffs en condiciones de disputar el campeonato.