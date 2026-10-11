Messi eligió a las diez promesas del fútbol mundial e incluyó a una joya de Boca

Lionel Messi eligió a las diez promesas del fútbol mundial en una campaña publicitaria de Adidas que tuvo como protagonista a una de las jóvenes figuras de Boca Juniors. El capitán argentino incluyó a Tomás Aranda entre los futbolistas con mayor proyección internacional, junto a talentos de Europa y América.

La iniciativa de la marca deportiva presentó a diez jugadores que podrían convertirse en protagonistas del fútbol durante los próximos años. La selección incluyó tanto a futbolistas masculinos como femeninos de diferentes nacionalidades.

"Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", expresó el narrador del video promocional, que reunió a las nuevas promesas del deporte.

Tomás Aranda, la joya de Boca elegida por Messi

Entre los nombres destacados apareció Tomás Aranda, el joven enganche de Boca Juniors, quien actualmente se recupera de una fractura del peroné de su pierna derecha.

El futbolista ya había tenido la oportunidad de compartir una experiencia con Lionel Messi durante una convocatoria a la Selección Argentina. El entrenador Lionel Scaloni lo incorporó a una gira de amistosos previa al Mundial 2026, lo que le permitió entrenarse junto a los integrantes del seleccionado mayor.

Aquella participación representó un paso importante en su crecimiento deportivo. Ahora, su aparición en la campaña internacional de Adidas volvió a colocar su nombre entre los jóvenes talentos del fútbol.

Las diez promesas del fútbol mundial

La campaña publicitaria presentó a los siguientes futbolistas:

Tomás Aranda: Argentina, Boca Juniors.

Can Uzun: Turquía, Eintracht Frankfurt.

Gilberto Mora: México, Tijuana.

Max Dowman: Inglaterra, Arsenal.

Zavier Gozo: Estados Unidos, Crystal Palace.

Jesús Rodríguez: España, Como 1907.

Kees Smit: Países Bajos, AZ Alkmaar.

Chloe Sarwie: Inglaterra, Chelsea.

Giovanna Waksman: Brasil, OL Lyonnes.

Lotta Wrede: Alemania, Hamburger SV.

La nómina combinó futbolistas que comenzaron a destacarse en las principales ligas europeas con jóvenes de clubes americanos. Además, incorporó a tres jugadoras, en una propuesta que buscó mostrar el futuro del fútbol masculino y femenino.

El presente de Lionel Messi tras su despedida de Argentina

La participación de Messi en la campaña llegó después de su despedida de la Selección Argentina, que se produjo durante un amistoso frente a Benín en el estadio Monumental.

El encuentro marcó el cierre de una etapa histórica para el capitán argentino, quien posteriormente concentró su actividad deportiva en Inter Miami, equipo que disputa la Major League Soccer de Estados Unidos.

En su regreso a la competencia estadounidense, Messi convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami por 4 a 0 frente a DC United, en una actuación que volvió a mostrar su protagonismo dentro del equipo.

Mientras continuó su carrera en el fútbol estadounidense, el rosarino participó de una iniciativa que puso el foco en las nuevas generaciones, con la presencia de un juvenil de Boca entre los diez nombres destacados.