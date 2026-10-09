Argentina fue la selección que más ataques recibió en redes sociales durante el Mundial 2026, según la FIFA

Se analizaron más de 17 millones de publicaciones en las plataformas digitales.

La Selección argentina fue la más atacada en redes sociales durante el Mundial 2026, según un informe difundido por la FIFA en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. El relevamiento identificó acusaciones de corrupción, insultos y expresiones xenófobas entre los principales contenidos dirigidos contra la Albiceleste durante la competencia.

El estudio fue elaborado mediante el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) y comprendió el período entre el 9 de junio y el 20 de julio de 2026.

Durante ese tiempo, se analizaron más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios en X, Instagram, Facebook y TikTok, con el objetivo de identificar comportamientos abusivos contra jugadores, selecciones y árbitros.

Según el documento, Argentina encabezó el ranking de ataques dirigidos a las cuentas de selecciones nacionales, por delante de Inglaterra, España, Brasil y Noruega. Una parte importante de las publicaciones contenía acusaciones de supuesto favoritismo por parte de la FIFA, los árbitros y el sistema de videoarbitraje (VAR), aunque el informe no presentó esas acusaciones como hechos comprobados.

Qué tipos de ataques recibió la Selección argentina

El relevamiento señaló que las acusaciones de corrupción fueron una de las categorías más frecuentes en los mensajes contra Argentina, acompañadas por insultos generales y expresiones xenófobas.

Sin embargo, al analizar los ataques dirigidos individualmente contra futbolistas, los jugadores argentinos quedaron en el cuarto lugar entre los planteles más afectados.

Francia encabezó esa clasificación, con más de 18.000 episodios detectados, seguida por Inglaterra y Portugal. En el caso francés, el 33% de los ataques correspondió a expresiones racistas, una proporción similar a la de los insultos generales.

El informe también identificó a un futbolista, cuya identidad no fue revelada, que recibió más de 10.000 agresiones durante el certamen. De ese total, el 40% correspondió a contenido racista.

Argentina también apareció entre los países de origen de mensajes racistas

Otro de los datos destacados estuvo relacionado con la procedencia geográfica de las publicaciones ofensivas.

Entre los mensajes cuya ubicación pudo establecerse, equivalentes al 26,2% del total de abusos detectados, Argentina fue el país desde el que se originó la mayor cantidad de casos de racismo.

En cuanto al volumen general de agresiones con ubicación identificada, Reino Unido concentró el 11,8%, con casi 7.500 casos, mientras que Estados Unidos representó el 11,7%, con más de 7.350. México ocupó el tercer lugar.

Por regiones, Europa encabezó la cantidad de mensajes abusivos, con más de 18.700 episodios, seguida por Sudamérica, con casi 17.700.

La FIFA bloqueó más de nueve millones de comentarios

Para reducir la exposición de jugadores y árbitros a publicaciones ofensivas, la FIFA implementó un sistema automatizado de moderación que revisó 60,7 millones de comentarios en los canales oficiales del organismo y de las selecciones participantes.

De ese total, 9,2 millones de mensajes, equivalentes al 15%, fueron bloqueados antes de que pudieran visualizarse públicamente. Según las estimaciones del organismo, la medida evitó aproximadamente 920 millones de exposiciones a contenidos considerados tóxicos o ilegales.

El análisis estableció que el 49% del contenido bloqueado estaba relacionado con fraudes, estafas, enlaces ilegales y comportamientos automatizados, mientras que el 46% correspondió a publicaciones tóxicas.

Dentro de esta última categoría, los ataques personales representaron el 55,8%, el racismo alcanzó el 18,5% y las referencias sexuales constituyeron el 12,8%.

Los árbitros estuvieron entre los más afectados por amenazas

El informe también advirtió sobre la gravedad de las agresiones dirigidas contra los árbitros durante el Mundial 2026.

Aunque representaron solamente el 10% de las personas monitoreadas, concentraron el 71% de los episodios clasificados entre los más graves, al incluir los intentos de difusión maliciosa de información personal, una práctica conocida como doxxing.

Se detectaron más de 100 intentos de divulgación de datos privados de árbitros, que derivaron en más de 13.000 mensajes y llamadas amenazantes.

El director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, destacó la necesidad de proteger a los jueces deportivos de estas situaciones.

“Nuestro objetivo es garantizar que los integrantes del cuerpo arbitral puedan concentrarse plenamente en lo que sucede sobre el terreno de juego, sin tener que preocuparse por lo que se publica sobre ellos en las redes sociales”, declaró.

Detectaron cuentas que podrían enfrentar investigaciones penales

El sistema de protección también identificó publicaciones elaboradas mediante inteligencia artificial que habían conseguido eludir los controles de algunas plataformas.

En ese contexto, Meta retiró más de 5.000 comentarios y aplicó mecanismos para detectar la publicación no autorizada de números telefónicos y direcciones de correo electrónico.

Además, el equipo especializado del SMPS identificó 2.905 cuentas que reunían condiciones para una posible investigación penal. De ellas, 786 fueron derivadas a las fuerzas de seguridad, mientras que 87 casos fueron investigados en profundidad.

Estas actuaciones permitieron confirmar 30 identidades, cuyos datos fueron compartidos con las autoridades correspondientes.