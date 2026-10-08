El presidente de Burkina Faso evalúa intervenir la Federación tras la derrota 7-0 ante Argentina

La derrota de Burkina Faso por 7-0 ante la Selección argentina en el estadio Monumental abrió un debate sobre la situación del fútbol de ese país africano. Tras el amistoso disputado en Buenos Aires, el presidente Ibrahim Traoré manifestó su intención de involucrarse en la reorganización de la Federación, una decisión que podría exponer al país a sanciones de la FIFA.

Las declaraciones del mandatario fueron difundidas por los medios franceses RMC Sport y Afrique Sports durante un acto en el que se celebró la medalla de plata obtenida por la selección femenina Sub 15 en la Copa Africana Escolar, disputada en abril en Zimbabue.

“Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios”, afirmó Traoré, quien anticipó que habría decisiones importantes para mejorar la organización deportiva.

La posible intervención y las advertencias de la FIFA

Desde Uagadugú, la capital de Burkina Faso, el presidente reconoció que hasta el momento había evitado intervenir en los asuntos de la Federación. Sin embargo, sostuvo que la situación actual lo llevó a considerar un cambio de postura.

“Hasta ahora no queríamos meternos en sus asuntos, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no. Pero si intervenimos, será para organizar mejor las cosas y cuidarlas mejor”, expresó Traoré al referirse a una conversación con el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo.

El mandatario también planteó la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva y la cobertura de gastos para facilitar el desarrollo de los futbolistas. En ese sentido, aseguró que buscarán alternativas para que los deportistas puedan dedicarse a su profesión y representar al país en futuras competencias.

Sin embargo, una intervención directa del Gobierno podría entrar en conflicto con las normas de la FIFA. El artículo 14 de los estatutos del organismo establece que las federaciones deben gestionar sus asuntos de manera independiente y evitar la influencia de terceros.

Los artículos 16 y 17 contemplan posibles sanciones ante incumplimientos, que pueden incluir la suspensión de una federación e incluso su expulsión del organismo rector del fútbol mundial.

El elogio al plantel que enfrentó a Argentina

La derrota por siete goles de diferencia no impidió que las autoridades de Burkina Faso destacaran el compromiso del equipo que viajó a la Argentina. La delegación estuvo integrada mayoritariamente por futbolistas Sub 23 y llegó a Buenos Aires después de una extensa demora y con poco tiempo de descanso.

Traoré explicó que los jugadores afrontaron un viaje agotador para cumplir con el amistoso y evitar las consecuencias de no presentarse. Según relató, el plantel viajó primero a Marruecos y luego continuó hacia la Argentina, en un trayecto que incluyó una escala en Qatar.

“Fueron 12 horas de vuelo, más el trayecto por Qatar. Eso significa que pasaron casi 24 horas sin dormir”, señaló el presidente, quien destacó que los futbolistas aceptaron el desafío de enfrentarse al campeón del mundo.

El mandatario también afirmó que el partido lo llevó a reconsiderar su participación en el ámbito deportivo. “Eso me motiva a volver a involucrarme en el deporte en general y en el fútbol en particular”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, felicitó al plantel por haber afrontado el compromiso pese a las dificultades.

“Estamos orgullosos de ustedes. Han realizado un acto histórico y patriótico. Más allá del marcador, vemos una victoria porque supimos afrontar el reto y cumplimos nuestra palabra”, manifestó la funcionaria, quien acompañó a Traoré durante el acto. Sawadogo también estuvo presente, aunque evitó hacer declaraciones.

El futuro del fútbol de Burkina Faso

Traoré insistió en que el deporte puede cumplir un papel central en la formación de los jóvenes y en el desarrollo del país. “Tal vez aparezcan novedades y haremos todo lo posible para cuidar, sobre todo, a los jóvenes que son ustedes”, afirmó, al anticipar medidas destinadas a preparar a los deportistas para futuras competencias.

Burkina Faso nunca disputó una Copa del Mundo y su principal resultado internacional fue el subcampeonato de la Copa Africana de Naciones de 2013. En el ranking de la FIFA mencionado en la información de origen, el seleccionado ocupa el puesto 62.

La intención de modificar el funcionamiento de la Federación abre ahora un escenario de incertidumbre: el Gobierno busca impulsar cambios en la estructura del fútbol nacional, pero una intervención que afecte la autonomía de la entidad podría generar consecuencias disciplinarias por parte de la FIFA.