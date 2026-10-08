Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su muerte: “Siempre en nuestros corazones”

Boca homenajeó este jueves a Miguel Ángel Russo, al cumplirse un año de su fallecimiento. El entrenador, que condujo al equipo en tres etapas y ganó la Copa Libertadores de 2007, fue recordado con distintas publicaciones en las redes oficiales del club.

Russo murió el 8 de octubre de 2025, mientras atravesaba una enfermedad y se encontraba en su tercer ciclo al frente del plantel. En este aniversario, la institución recuperó imágenes de su trayectoria y mensajes dedicados a su memoria. TyC Sports.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la primera publicación fue un video que recorrió sus diferentes períodos como director técnico. El homenaje puso especial atención en la campaña de 2007, que terminó con la conquista del principal torneo continental.

Los mensajes del club

Minutos después, Boca compartió una fotografía de Miguel Ángel Russo acompañada por la frase “Siempre en nuestros corazones”. El mensaje incluyó otras dos expresiones: “Amor con amor se paga” y “Miguel eterno”.

La institución también publicó una serie de imágenes del entrenador durante sus distintas etapas. Las fotografías completaron el recuerdo de un vínculo que comenzó en 2007 y se extendió, con dos regresos, hasta 2025.

Los posteos reunieron momentos de sus tres ciclos, que dejaron una Copa Libertadores y dos títulos locales. Su primera etapa también incluyó la participación en la final del Mundial de Clubes.

La Libertadores y el regreso en 2020

En 2007, Russo dirigió al equipo que conquistó la Copa Libertadores. Esa consagración le permitió disputar el Mundial de Clubes, donde el conjunto argentino llegó a la final y perdió 4-2 frente al Milan.

Su segunda etapa en Boca comenzó en 2020, trece años después del primer ciclo. En ese regreso, Miguel Ángel Russo condujo la remontada con la que el equipo superó a River en la definición de la Superliga.

Durante ese período también ganó la Copa Diego Armando Maradona y alcanzó las semifinales de la Libertadores correspondiente a la edición 2020. Su segunda gestión se extendió hasta 2021.

Su última etapa como entrenador

Russo volvió al club a mediados de 2025 para iniciar su tercer ciclo. En esa etapa dirigió 15 partidos, con un balance de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Su fallecimiento generó muestras de afecto en distintos sectores del fútbol argentino. A la despedida asistieron seguidores de los clubes que había dirigido y también hinchas de River.

A un año de su muerte, Boca volvió a recordar a Miguel Ángel Russo a través de las imágenes de sus campañas y de los mensajes publicados este jueves. “Miguel eterno” fue una de las frases elegidas para el homenaje.