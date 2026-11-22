La Selección Argentina Sub 17 consiguió una victoria clave en el Mundial de Qatar 2026. Este domingo, el equipo conducido por Diego Placente derrotó 2 a 1 a Mozambique, por la segunda fecha del Grupo C, y logró recuperarse después de la caída sufrida en el debut ante Australia.

Los goles del seleccionado argentino fueron convertidos por Mateo Machuca, a los cuatro minutos del primer tiempo, y Simón Escobar, a los 32. Mozambique descontó en tiempo agregado de la primera etapa a través de Alírio Júnior.

Cómo fue el triunfo de Argentina ante Mozambique

El conjunto nacional comenzó el encuentro con intensidad y rápidamente consiguió ponerse en ventaja. Machuca abrió el marcador con un remate cruzado de zurda que sorprendió al arquero africano.

Argentina mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo y amplió la diferencia por intermedio de Simón Escobar. El futbolista de Vélez llegó al ataque y definió con un remate de tres dedos para establecer el 2 a 0.

Sin embargo, cuando parecía que la Albiceleste se iba al descanso con una ventaja cómoda, Mozambique encontró el descuento en la última jugada de la primera etapa, luego de una acción en el área argentina.

En el complemento, el seleccionado de Placente tuvo que sostener la diferencia ante un rival que buscó el empate. Finalmente, Argentina consiguió mantener la ventaja y se quedó con tres puntos importantes.

Cómo quedó Argentina en el Grupo C

Con este resultado, Argentina alcanzó los tres puntos y quedó en una posición expectante en el Grupo C. Australia también suma cuatro unidades, mientras que Mozambique tiene tres y Dinamarca, una, de acuerdo con los resultados de la segunda jornada.

El seleccionado argentino había comenzado su participación en el certamen con una derrota por 2 a 0 frente a Australia. Por eso, el triunfo ante Mozambique resultaba fundamental para mantener sus posibilidades de avanzar de ronda.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 17

El próximo compromiso de Argentina será ante Dinamarca, el miércoles 25 de noviembre, desde las 12.30 (hora argentina), por la tercera y última fecha de la fase de grupos.

El Mundial Sub 17 de Qatar cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 zonas. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.