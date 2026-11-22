La formación de River ante Lanús por el Torneo Clausura presenta modificaciones importantes debido a las ausencias de tres futbolistas habituales. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio recibirá al Granate este domingo, desde las 19 horas, en el estadio Monumental, por los octavos de final del campeonato argentino.

El Millonario afrontará un encuentro decisivo para sus aspiraciones deportivas. Después de más de dos años y medio sin conquistar títulos, buscará avanzar en los playoffs y mantener sus posibilidades de disputar la próxima Copa Libertadores.

Para este compromiso, Ponzio deberá realizar cambios obligados por suspensiones y lesiones. Las principales ausencias serán Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera, mientras que otros futbolistas podrían perder su lugar entre los titulares por decisiones técnicas.

Las bajas que tendrá River frente a Lanús

Montiel todavía debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico. Aunque el Tribunal de Disciplina de AFA redujo su sanción de tres a dos jornadas, el lateral no podrá enfrentar a Lanús. Su reemplazante será Giovanni González.

En el mediocampo tampoco estarán Aníbal Moreno y Fausto Vera, ambos afectados por lesiones. Moreno decidió someterse a una operación y recién podrá regresar a las canchas durante 2027.

Ante estas ausencias, Santiago Espíndola aparece como titular después de haber debutado frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, Lucas Martínez Quarta, que ya cumplió su suspensión, comenzaría entre los suplentes y Lautaro Rivero ocuparía su lugar.

(TyC Sports)

La posible formación de River y los datos del partido

El probable once sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

En el ataque, Ponzio mantendría a Lucas Beltrán como centrodelantero, mientras que Sebastián Driussi comenzaría el encuentro en el banco de suplentes, según informó TyC Sports.