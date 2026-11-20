Vélez avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras superar 3-1 a Belgrano en los penales, luego de igualar 2-2 en un partido emocionante. Tomás Marchiori fue la figura al contener tres ejecuciones y asegurar la clasificación del Fortín.
Vélez eliminó a Belgrano por penales y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y el suplementario, y ganar 3-1 en la definición desde los doce pasos. El arquero Tomás Marchiori fue determinante al atajar tres remates en el estadio José Amalfitani, en Liniers.
El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con Belgrano dos veces en ventaja y Vélez reaccionando en ambas oportunidades. Ramiro Hernándes abrió el marcador para el conjunto cordobés, Ronaldo Martínez estableció la primera igualdad y Nicolás Fernández volvió a adelantar al Pirata durante el tiempo suplementario. Finalmente, Dilan Godoy marcó el 2-2 que llevó la definición a los penales.
En la tanda decisiva, Marchiori contuvo los disparos de Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle. Para Vélez convirtieron Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, mientras que Matías Arias falló su ejecución. Nicolás Fernández anotó el único penal de Belgrano.
Belgrano golpeó primero y Vélez buscó reaccionar
El equipo cordobés consiguió abrir el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. Lucas Passerini recibió de espaldas, aguantó la pelota y habilitó a Ramiro Hernándes, quien aprovechó un rebote del arquero Marchiori para definir con el arco libre.
Vélez intentó responder y generó una ocasión clara a los 27 minutos. Joaquín García envió un centro al área, Ronaldo Martínez intervino en la jugada y Manuel Lanzini remató, pero Thiago Cardozo respondió con una buena atajada.
Belgrano estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 36 minutos, cuando Hernándes condujo un contraataque y asistió a Lucas Zelarrayán. El mediocampista sacó un potente remate que se estrelló contra el travesaño. Poco después, Cardozo volvió a intervenir para desviar un disparo de media distancia de Leo Cristaldo.
Ronaldo Martínez consiguió el empate para Vélez
En el comienzo del segundo tiempo, Belgrano desperdició dos oportunidades para aumentar la ventaja. Primero, Hernándes probó desde afuera del área y luego Passerini tuvo una ocasión de cabeza que no pudo convertir.
La reacción del Fortín llegó a los 14 minutos del complemento. Tras una jugada de Diego Valdés, Ronaldo Martínez recibió la pelota, giró y sacó un remate desde media distancia que se metió en el ángulo, sin posibilidades para Cardozo.
Con el marcador igualado, ambos equipos buscaron el gol de la clasificación, aunque ninguno logró romper la paridad durante el tiempo reglamentario. De esta manera, el encuentro se extendió al suplementario.
Dos goles en el suplementario llevaron la definición a los penales
Belgrano volvió a ponerse en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo extra. Nicolás "Uvita" Fernández recibió dentro del área y conectó un potente derechazo de media vuelta para establecer el 2-1.
Sin embargo, Vélez volvió a reaccionar ante su público. A los cinco minutos del segundo tiempo suplementario, Dilan Godoy aprovechó una pelota dentro del área chica y definió ante la salida de Cardozo para marcar el 2-2.
El empate se mantuvo hasta el final de los 120 minutos y la clasificación debió resolverse mediante una tanda de penales, en la que Marchiori terminó convirtiéndose en el protagonista principal.
Marchiori atajó tres penales y clasificó a Vélez
El arquero del Fortín tuvo una actuación decisiva durante la definición. Primero le contuvo el remate a Lucas Zelarrayán y posteriormente hizo lo mismo frente a Francisco González Metilli y Adrián Sporle.
Por el lado de Vélez, Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy acertaron sus ejecuciones. Matías Arias fue el único futbolista del conjunto local que no logró convertir.
En Belgrano, Nicolás Fernández fue el único que pudo superar a Marchiori desde los doce pasos. Así, el Fortín se impuso 3-1 en la tanda y consiguió su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, mientras que el conjunto cordobés quedó eliminado.