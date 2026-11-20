El torneo se disputará desde este sábado hasta el lunes

El sóftbol femenino tendrá un fin de semana de competencia y encuentros en Paraná con la quinta edición del Campeonato Nacional de Slow Pitch +35, que se desarrollará desde este sábado hasta el lunes en las instalaciones de Softbol Play y el Polideportivo del barrio Mercantil.

La competencia reunirá a 12 equipos de distintas localidades del país, en un torneo que contará con alrededor de 35 partidos y actividades recreativas para las jugadoras. La entrada será libre y gratuita.

“Muy contentas. La verdad que este año es récord de inscriptos. Tenemos 12 equipos. Vienen de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Gualeguay, de Villaguay, de Concordia, de Oro Verde y de Paraná”, destacó Brenda Juri, integrante de la organización.

El certamen comenzará este sábado a las 9, con partidos en las dos canchas. La actividad continuará durante el fin de semana y el lunes se disputarán los cruces de clasificación y las instancias finales.

Dos sedes y una agenda de actividades

Los encuentros se desarrollarán en dos escenarios: la sede del Club Softbol Play y el Polideportivo número 5, ubicado en el barrio Mercantil. Los equipos estarán divididos en dos zonas de seis integrantes, que jugarán todos contra todos.

Juri explicó que la organización trabajó durante varias semanas para preparar las instalaciones y recibir a las delegaciones. “El torneo se va a desarrollar en dos estadios. Uno es el Club Softball Play, la sede, y después tenemos el CF, el Poli, el número cinco”, señaló.

La programación contempla cerca de 35 partidos entre sábado y domingo, mientras que el lunes se realizarán los cruces. La final está prevista para las 17 en Softbol Play.

La organización también preparó propuestas recreativas para acompañar la competencia. El domingo por la noche habrá un encuentro de camaradería entre las delegaciones, con una carrera de postas en la que participarán cuatro jugadoras de cada equipo.

Además, durante el torneo habrá música y un patio gastronómico para que las deportistas y el público puedan disfrutar de la jornada.

Los equipos y las propuestas recreativas

Los equipos que participarán del campeonato serán Panteras, de Santiago del Estero; Diablas, de Buenos Aires; un conjunto de Gualeguay; Halcones, de Villaguay; Culebras y Valquirias, de Oro Verde; Concordia; y los representantes paranaenses Softbol Play, Las Naranjas, Blue Play, Don Bosco y el Club Atlético Talleres.

Juri resaltó la importancia de recibir a las delegaciones y, en particular, la llegada por primera vez de un equipo de Santiago del Estero. “Queremos que se lleven un lindo recuerdo y la mejor impresión y que el año que viene vuelvan”, expresó.

Entre las actividades previstas, las organizadoras incorporaron una propuesta para las jugadoras que sean ponchadas durante los partidos. Deberán colocarse accesorios llamativos, como anteojos, bigotes, tutús o vinchas, y disputar una entrada con esa vestimenta. También se sacarán fotografías que serán publicadas en las redes sociales.

“Hay un premio bastante importante para la más ponchada del torneo”, anticipó Juri, quien mantuvo en secreto el reconocimiento.

El domingo, además, cada delegación elegirá a cuatro jugadoras para participar de una carrera de postas. La actividad se realizará en Softbol Play y premiará al equipo que complete el recorrido en el menor tiempo.

El crecimiento del sóftbol femenino

La organización del campeonato también busca fortalecer la actividad femenina y recuperar la participación que tuvo el deporte en Paraná décadas atrás.

Juri recordó que durante la década de 1990 había 11 equipos femeninos en la ciudad y que, con el paso de los años, la actividad fue disminuyendo. “En esa época había mucho sóftbol en las escuelas. Eso ayuda, eso se perdió”, sostuvo.

La integrante de Softbol Play explicó que actualmente realizan actividades en establecimientos educativos cercanos para acercar el deporte a los chicos y sumar nuevos jugadores. “Nos contactamos con los profes de Educación Física y damos sóftbol para que el chico conozca lo que es el deporte”, indicó.

Sobre la modalidad de lanzamiento lento, explicó que tiene reglas particulares que la diferencian del sóftbol tradicional. Una de ellas es que para robar una base la jugadora debe esperar a que la pelota pique en el home.

La dirigente también destacó el valor de reencontrarse con antiguas compañeras de equipo y volver a compartir la cancha. “Hoy es increíble. La verdad que me pone recontenta. Es reencontrarse en la cancha con esas amistades que hiciste toda la vida siendo de este deporte”, expresó.

Cómo llegar a Softbol Play

El club se encuentra en la zona de Almafuerte, cerca del puente de hierro que conduce a Colonia Avellaneda. Desde allí, se debe tomar la calle Profesor Godoy y continuar dos cuadras hasta Ernesto Isa, donde se encuentra la sede.

La entrada al campeonato será libre y gratuita. La organización invitó a la comunidad a acercarse durante las tres jornadas para acompañar a los equipos y disfrutar de la propuesta deportiva y recreativa.