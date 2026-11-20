REDACCIÓN ELONCE
La Noche de las Galerías se realizará este sábado, de 19 a 23, con exposiciones, instalaciones y propuestas artísticas en 12 espacios de Paraná. ConstanzaCarbone y Ernesto Tabárez contaron a Elonce las actividades previstas y destacaron el trabajo de los artistas independientes.
La Noche de las Galerías tendrá una nueva edición este sábado 21 de noviembre en Paraná, con la participación de 12 espacios culturales que abrirán sus puertas para acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad. La actividad se desarrollará de 19 a 23, con entrada libre y gratuita, y contará con recorridos especiales para facilitar el acceso del público a las diferentes propuestas.
En diálogo con el programa GPS de Elonce, Constanza Carbone, coordinadora de La Hendija, y Ernesto Tabárez, artista visual y coordinador de A la Vuelta de la Esquina, brindaron detalles sobre las actividades previstas. Ambos destacaron la importancia de la iniciativa para visibilizar el trabajo de los artistas locales y fortalecer los espacios culturales independientes.
“En total somos 12 espacios que vamos a participar. Es un evento que se viene realizando todos los años con el apoyo del municipio y estamos muy contentos de que lo sigan manteniendo y que podamos mostrar todo lo que hacemos y difundir el arte de todos los artistas locales”, expresó Carbone.
La Hendija ofrecerá muestras colectivas y obras de jóvenes artistas
Una de las propuestas de la Noche de las Galerías se desarrollará en La Hendija, ubicada en Gualeguaychú 171, donde se podrán recorrer exposiciones de artistas locales, instalaciones colectivas y producciones realizadas en talleres de formación artística.
Carbone explicó que el espacio presentará una instalación colectiva que ya había formado parte de la Feria de Arte de Paraná. La propuesta reúne trabajos de distintos artistas, entre ellos Pájaro Carreira, quien también coordina el área de artes visuales del espacio junto con la entrevistada.
“Después va a haber una muestra de Rojo Carreira que se llama Vita y Metacarnis. Rojo es un artista de tan solo 10 años que ya hizo su inauguración y continúa la muestra permanente”, detalló la coordinadora. También habrá exposiciones de los talleres de dibujo y pintura de Manuel Acevedo y de arte contemporáneo de Pájaro Carreira.
Recorridos gratuitos para conocer los espacios culturales
La jornada permitirá que cada visitante organice su propio recorrido entre los distintos espacios participantes. Las actividades comenzarán a las 19 y finalizarán a las 23, por lo que el público dispondrá de cuatro horas para conocer las propuestas.
Para facilitar los traslados, la Municipalidad de Paraná organizó un circuito gratuito mediante combis y vehículos turísticos, que partirán desde la zona de Plaza 1º de Mayo y la Catedral. También estará disponible la posibilidad de realizar los recorridos caminando, debido a la cercanía entre varias de las galerías.
“El municipio organizó un circuito con recorrido en combis”, comentó Carbone. Entre los espacios mencionados durante la entrevista estuvieron Blanca y Radiante, GAP, Errarte, Almacén de los 33, Casa Banano, La Portland, Alianza Francesa, la Facultad de Artes, el Museo de Bellas Artes y Archicofradía, además de La Hendija y A la Vuelta de la Esquina.
A la Vuelta de la Esquina celebrará sus 15 años con una muestra especial
Por su parte, Ernesto Tabárez destacó que A la Vuelta de la Esquina celebrará sus 15 años de actividad cultural con una exposición multidisciplinaria que reunirá a aproximadamente 25 artistas. La propuesta incluirá pintura, dibujo, cerámica, escultura, instalaciones, arte digital y música.
El artista explicó que la muestra recuperará parte de la propuesta presentada durante la Feria de Arte de Paraná, a la que se sumarán creadores que participaron en diferentes actividades del espacio a lo largo de su historia.
“Invitamos a gente que ha pasado por el lugar en estos 15 años, que ha sido partícipe con mucho talento y con mucha notoriedad durante todos estos años. Somos alrededor de 25 artistas”, relató Tabárez.
El valor de los espacios independientes para los artistas
Durante la entrevista, Tabárez recordó los orígenes de su proyecto cultural, que surgió como continuidad de una experiencia compartida con amigos en 2001. Aquella iniciativa funcionó durante tres años, hasta que las dificultades económicas obligaron a cerrar el lugar.
Posteriormente, en 2011, inauguró A la Vuelta de la Esquina en un inmueble propio destinado exclusivamente a actividades culturales. Desde entonces, el espacio recibió numerosas exposiciones y también fue escenario de propuestas teatrales y musicales.
“Este año cumplimos 15 años, pero calculo que se deben haber realizado más de 80 exposiciones, no solamente de arte visual, también el teatro y la música han sido partícipes”, recordó.
Una oportunidad para visibilizar el trabajo de los artistas locales
Carbone también destacó la emoción que genera entre los alumnos de los talleres la posibilidad de presentar sus producciones ante el público. En el caso de La Hendija, la actividad coincidirá con el cierre del ciclo anual de formación artística.
“Van a haber obras de alumnos de los talleres también y ellos están muy emocionados”, expresó. Además, mencionó el entusiasmo de las alumnas del taller de dibujo y pintura de Manuel Acevedo, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus trabajos durante una jornada cultural de alcance local.
Finalmente, ambos entrevistados coincidieron en la importancia de sostener los espacios independientes mediante el trabajo conjunto de artistas y gestores culturales. Carbone remarcó el esfuerzo que implica mantener estas iniciativas y la necesidad de fortalecer los vínculos dentro de la comunidad artística. “Es tan importante lo colectivo hoy por hoy y cómo nos unimos de forma independiente para generar propuestas y sostenerlas”, manifestó.