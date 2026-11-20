Un conversatorio sobre prevención del suicidio se realizará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 10, en el Aula de la Memoria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), ubicada en la Escuela Normal de Paraná. La actividad, denominada “Suicidio: ¿qué hacemos?”, fue organizada por la Fundación Avancemos y estará abierta a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

La politóloga e investigadora Zul Bouchet y la organizadora y moderadora Reina Trupiano brindaron detalles de la propuesta en diálogo con Elonce. Ambas destacaron la importancia de generar espacios de intercambio entre profesionales, trabajadores de la salud y vecinos para abordar una problemática que preocupa en distintos puntos de Entre Ríos.

“Somos un grupo de jóvenes profesionales que nos juntamos a pensar y profundizar políticas públicas, pero también a poner en contexto las problemáticas dentro de nuestro territorio entrerriano”, explicó Bouchet.

Preocupación por la situación de la salud mental

La investigadora advirtió sobre el escenario provincial y sostuvo que resulta necesario fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento.

“Estamos atravesando una crisis de salud mental a nivel nacional y provincial, donde tenemos una tasa de suicidio que duplica la media nacional”, afirmó Bouchet, en referencia a la situación de Entre Ríos.

La especialista también planteó la necesidad de acompañar al sistema sanitario y a sus trabajadores, quienes, según señaló, enfrentan una creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica.

“Nos parecía importante y urgente generar estos espacios de intercambio donde poder conversar sobre qué hacemos, de qué manera acompañamos y qué herramientas podemos construir colectiva y comunitariamente”, expresó.

Quiénes participarán del conversatorio

El encuentro contará con tres disertantes que abordarán la problemática desde diferentes perspectivas.

Zul Bouchet analizará el contexto provincial desde una mirada política y vinculada con las políticas públicas. Por su parte, Sergio Brodsky, psicólogo de Concordia, compartirá su experiencia en prevención del suicidio y posvención, entendida como el acompañamiento a familiares, allegados y comunidades después de una muerte por suicidio.

También participará Matías Passi, secretario de Derechos Humanos de ATE y trabajador del Hospital Escuela de Salud Mental, quien expondrá sobre la situación del sistema público de atención y las condiciones laborales de sus trabajadores.

Bouchet señaló que el encuentro también permitirá conocer las dificultades que atraviesan los servicios de salud mental ante el incremento de las consultas y la demanda de turnos.

La importancia del acompañamiento comunitario

Reina Trupiano destacó que la propuesta buscará reunir experiencias de distintas localidades entrerrianas y promover la participación de vecinos, estudiantes y profesionales.

“Creemos que es importantísimo poder generar este tipo de instancias para el abordaje de lo comunitario y de lo social, poder instalar el tema en agenda, reunirnos, conversar y pensar cuáles son las herramientas que tiene cada uno de los sectores para construir alternativas en común”, manifestó.

La organizadora remarcó que el conversatorio permitirá conocer experiencias desarrolladas tanto en la costa del Paraná como en la costa del Uruguay, especialmente en Concordia, Colón, Villa Elisa y San José.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos será abordar la prevención, la intervención y la posvención, para fortalecer las redes de acompañamiento.

“¿Qué pasa con los familiares, con los amigos y los allegados de aquellas personas que ya no están? Queda un vacío tanto en lo institucional como a nivel emocional”, reflexionó Trupiano.

Una actividad abierta a toda la comunidad

Las organizadoras confirmaron que el conversatorio será abierto a todas las personas interesadas, sin necesidad de conocimientos previos ni inscripción.

Además, invitó especialmente a quienes deseen conocer los espacios institucionales y comunitarios disponibles para el acompañamiento en salud mental.

“Pueden acercarse todas las personas que tengan alguna curiosidad, que sientan la necesidad de hablar o de buscar cuáles son las instituciones que proporcionan herramientas o espacios de intervención”, señaló.

Invitan al conversatorio sobre suicidio y prevención en la Escuela Normal

Finalmente, sostuvo que el propósito será fortalecer los vínculos entre organizaciones, profesionales y ciudadanos para avanzar en respuestas colectivas.

“Conocer un poco de las dos orillas y ver cómo impulsamos, no solo a nivel ciudad, sino también a nivel provincia, estas posibles alternativas. De lo que salga de acá, algo podemos llegar a construir”, concluyó.