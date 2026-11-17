REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos advirtió sobre las dificultades para acceder a tratamientos en el sistema público. Laura Lavatelli explicó a Elonce que la demanda aumentó, los equipos están sobrecargados y las medidas anunciadas no fueron acompañadas por mayores recursos.
La salud mental en Entre Ríos atraviesa una situación crítica por el desfinanciamiento, la falta de profesionales y las crecientes dificultades para acceder a tratamientos en el sistema público. Así lo advirtió Laura Lavatelli, integrante de la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos y licenciada en Comunicación Social, durante una entrevista con el programa GPS, de Elonce, en la que reclamó medidas urgentes para fortalecer los servicios sanitarios.
La referente sostuvo que la declaración de urgencia en salud mental realizada meses atrás por el Gobierno provincial no estuvo acompañada por los recursos económicos necesarios para ampliar los equipos de atención. También manifestó preocupación por los indicadores de suicidio en Entre Ríos, que, según señaló, superaban el promedio nacional.
“Lo que está pasando es que los anuncios no se vienen viendo en el territorio, no se vienen concretando en el territorio”, cuestionó Lavatelli. Y agregó: “No podemos esperar a redistribuir, readministrar. Necesitamos mayor presupuesto para generar nuevas acciones y nuevas políticas planificadas a largo plazo”.
Creció la demanda en hospitales y centros de salud
La situación económica de numerosas familias también repercutió en el funcionamiento de los servicios sanitarios. De acuerdo con la entrevistada, cada vez más personas que anteriormente recurrían a obras sociales, prepagas o consultas particulares comenzaron a buscar asistencia en establecimientos estatales.
“Los equipos de trabajo están explotados, sabemos que las condiciones económicas no son las mejores. Ha habido una migración fuerte de lo que es el sector privado, obras sociales, prepagas a lo público en busca de asistencia”, expresó.
Lavatelli explicó que la cantidad de trabajadores disponibles no había aumentado al mismo ritmo que las consultas y planteó que la asistencia psicológica y psiquiátrica debía formar parte de una política sanitaria sostenida. Como ejemplo, mencionó la situación de las familias afectadas por las inundaciones en Paraná, que también podían necesitar acompañamiento profesional.
Listas de espera para iniciar tratamientos de salud mental
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el acceso efectivo a la atención. La Asamblea había realizado un pedido de información pública al Ministerio de Salud para conocer el funcionamiento de los establecimientos provinciales y las posibilidades de iniciar tratamientos. “En todos los efectores de salud pública de la provincia, y esto está dicho por un pedido de información pública que le hemos hecho al Ministerio de Salud como integrantes de la Asamblea de Salud Mental, hay listas de espera para iniciar tratamiento”, afirmó.
La entrevistada también se refirió a las guardias especializadas. Según detalló, el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná contaba con la única guardia interdisciplinaria activa durante las 24 horas, los 365 días del año. En Gualeguaychú, el Hospital Centenario disponía de un servicio de 12 horas, mientras que otros establecimientos debían contar con guardias pasivas.
“La gente que hoy necesita un abordaje desde lo público porque no tiene recursos, porque las obras sociales además no lo cubren, no consigue modo de iniciar un tratamiento, lamentablemente”, lamentó. Y remarcó: “Ya la toma de la decisión de iniciar un tratamiento en salud mental es toda una decisión que obviamente se ve trabada al primer indicio de la respuesta de no hay turnos o hay lista de espera”.
El Hospital Escuela dejó de otorgar turnos de admisión
La problemática adquirió especial relevancia en Paraná después de que el Hospital Escuela de Salud Mental suspendiera, desde el 6 de noviembre, la asignación de nuevos turnos de admisión. La situación también motivó un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados provincial.
Durante la entrevista, Lavatelli explicó que este dispositivo constituía el primer contacto de una persona con la institución. Allí se evaluaban sus necesidades y se determinaba si correspondía una atención individual, una intervención interdisciplinaria o la participación en actividades grupales y comunitarias.
“Eso se cerró porque ya no saben más dónde enviar a las personas, no tienen modo de derivar a los centros de salud en el primer nivel de atención porque están con lista de espera”, sostuvo. Y añadió: “En el mismo Hospital Escuela no hay disponibilidad de turnos, ya no hay ni médicos ni psicólogos que tengan disponibilidad para seguir atendiendo gente”.
Renuncias de psiquiatras y sobrecarga laboral
Otro de los aspectos abordados fue la situación de los trabajadores del sistema sanitario. La Asamblea denunció que durante la actual gestión provincial habían renunciado alrededor de diez profesionales del Hospital Escuela, mayormente psiquiatras, debido a los bajos salarios y las condiciones laborales.
“El mismo Estado provincial dice que tiene apenas 40 psiquiatras para toda la provincia. Sabemos que además la gran mayoría están acá en la capital paranaense y no realiza incentivos para que los psiquiatras dejen de renunciar”, manifestó Lavatelli.
En ese contexto, la entrevistada también cuestionó la organización de las residencias interdisciplinarias. Explicó que el Estado provincial financiaba durante cuatro años la formación de profesionales de distintas disciplinas vinculadas con la salud mental, pero que posteriormente muchos de ellos no encontraban posibilidades de incorporarse a las instituciones públicas. “El mismo Estado provincial forma un recurso que después no absorbe en todas las instituciones públicas. Eso es falta de planificación”, afirmó.
Cuestionaron las estrategias oficiales de atención
La conversación también incluyó referencias a las herramientas tecnológicas presentadas por las autoridades sanitarias. Entre ellas, Lavatelli mencionó a Ori, un asistente de inteligencia artificial destinado a brindar orientación en situaciones relacionadas con la salud mental.
“El tema es que los efectores de salud pública no están pudiendo atender”, señaló al referirse a las derivaciones que realizaba la herramienta. Además, indicó que la Asamblea había solicitado información sobre los fondos invertidos en su desarrollo y que, al momento de la entrevista, la plataforma no se encontraba disponible para consultas.
La integrante de la organización también cuestionó la contratación de actividades de concientización sobre consumos problemáticos, entre ellas las charlas del actor Gastón Pauls. Consideró que las prioridades presupuestarias debían revisarse para fortalecer los servicios existentes y aprovechar los recursos humanos formados en Entre Ríos.
“Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que no son planificaciones correctas, no tienen en cuenta el recurso humano que tiene la provincia de Entre Ríos y que incluso forma la misma provincia de Entre Ríos”, expresó.
Preocupación por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental
Hacia el final de la entrevista, Lavatelli abordó el debate legislativo sobre la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. La Asamblea había manifestado públicamente su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que obtuvo media sanción en el Senado.
“Para nosotros es un gran retroceso porque entendemos que resta muchísimo la perspectiva de derecho que se le ha dado a las personas usuarias de salud mental”, aseguró. También sostuvo que las modificaciones podrían reducir la participación interdisciplinaria y los mecanismos de control sobre las internaciones.
La entrevistada recordó que la legislación vigente ya contemplaba internaciones involuntarias y mencionó datos del órgano de revisión provincial, según los cuales aproximadamente el 80% de las internaciones registradas durante 2025 se habían realizado sin consentimiento de las personas involucradas.
“Lo que ocurre con esta reforma es que van a tener mucha más potestad los médicos de turno o el equipo de turno”, advirtió. Finalmente, explicó que la Asamblea continuaría dialogando con los legisladores nacionales por Entre Ríos para expresar su posición y reclamar el fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental.