Una adolescente de 14 años murió después de asistir a una fiesta de 15 en Mendoza y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento. La víctima, identificada como Kiara Farías, regresó descompuesta a su vivienda durante la madrugada del domingo y, horas después, su madre la encontró sin respirar. La familia sospechó que alguien pudo haber colocado alguna sustancia en su bebida durante el festejo.

El hecho ocurrió en el distrito Los Árboles, departamento de Rivadavia. Según relató María, madre de la adolescente, a Radio Nihuil, su hija regresó a su casa alrededor de las 3.30, después de participar del cumpleaños de una compañera de colegio.

“Se descompuso y vomitó con olor a vino”, contó la mujer. Ante el malestar que presentaba Kiara, su madre tuvo que ayudarla a bañarse y cambiarse de ropa antes de que se acostara a dormir.

La sospecha de la madre sobre lo ocurrido en la fiesta

La adolescente había sido invitada al baile, pero no a la cena del cumpleaños. Por ese motivo, su familia descartó que el malestar estuviera relacionado con algún alimento consumido durante el festejo.

Kiara debía regresar a su domicilio alrededor de las 3, pero se demoró. Según explicó su madre, la joven la llamó por teléfono para avisarle que no encontraba a su primo y que por eso todavía no había podido volver.

La mujer expresó sus sospechas sobre lo ocurrido durante la celebración. “Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto”, manifestó.

La encontraron sin respirar y no pudieron reanimarla

Alrededor de las 10 de la mañana del domingo, María ingresó a la habitación para ver cómo se encontraba su hija y descubrió que no respiraba. Inmediatamente, llamó al 911 y solicitó asistencia médica.

Los efectivos policiales que acudieron al domicilio comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, informó TN.

Pese a los intentos por reanimarla, el profesional médico que intervino constató el fallecimiento de la adolescente.

Investigan si sufrió una intoxicación durante el cumpleaños

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, encabezada por Héctor Rosas, que dispuso una serie de medidas para reconstruir las últimas horas de vida de Kiara.

Entre las diligencias previstas se encontraba la citación de los adolescentes que participaron del cumpleaños de 15 realizado en el club Los Árboles. Sus testimonios permitirán establecer qué ocurrió durante la celebración y si la joven consumió alguna bebida o sustancia que pudiera estar relacionada con su descompensación.

Por el momento, la causa de la muerte no fue informada. Los investigadores aguardaban los resultados de los estudios médicos y las pericias anatomopatológicas, que podrían demorar al menos 15 días.