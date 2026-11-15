Encontraron muertos a un padre y sus tres hijas: revelaron qué ocurrió durante el viaje

Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados sin vida en una zona rural de Salta. Habían salido en motocicleta desde Formosa y sus familiares denunciaron la desaparición al perder contacto. Los exámenes médicos permitieron establecer las causas de las muertes.
Un padre y sus tres hijas fueron encontrados muertos en el norte de Salta después de permanecer desaparecidos durante un viaje en motocicleta que habían iniciado desde Formosa. Las víctimas fueron identificadas como Adrián Pérez, de 24 años, y sus hijas de 8, 5 y 4 años. Los cuerpos fueron localizados el sábado en las proximidades de Alto de la Sierra, departamento Rivadavia, y los primeros exámenes médicos determinaron que fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.
La familia había emprendido el viaje el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina, con destino a Alto de la Sierra, donde residían. Sin embargo, durante la tarde, la pareja del joven perdió contacto con ellos y, ante la falta de noticias, presentó una denuncia por desaparición.
A partir de la presentación, las autoridades organizaron un operativo de búsqueda en la zona. Los equipos realizaron rastrillajes durante la jornada del viernes, aunque las tareas debieron interrumpirse por la noche debido a las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.
Cómo encontraron los cuerpos del padre y sus tres hijas
El operativo se reanudó durante la mañana del sábado, cuando los investigadores intensificaron los recorridos por los caminos rurales que conectan distintas localidades del norte salteño.
Según informó El Tribuno, los cuerpos fueron encontrados en un camino vecinal ubicado aproximadamente a 20 kilómetros del paraje Bragado, en las inmediaciones de Alto de la Sierra.
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre fue localizado junto a la motocicleta durante la madrugada. Posteriormente, los equipos de búsqueda encontraron a las tres niñas en diferentes sectores de la zona, a una distancia aproximada de 500 metros.
Qué revelaron los exámenes médicos sobre las muertes
El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el médico legal de la Policía realizó los exámenes cadavéricos correspondientes para establecer las causas de los fallecimientos.
Los resultados determinaron que las cuatro víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de insolación y deshidratación aguda. Esta conclusión permitió establecer una causa médica preliminar de las muertes, mientras continuaban las actuaciones para reconstruir lo sucedido durante el recorrido.
La investigación quedó a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien dispuso distintas medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que fallecieron el joven y sus tres hijas.
Investigan las circunstancias del viaje
En el lugar del hallazgo trabajaron especialistas de Criminalística y personal de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Las tareas estuvieron orientadas a reconstruir el trayecto que había realizado la familia desde Formosa hasta el norte salteño, así como a determinar qué circunstancias provocaron que el viaje terminara de manera trágica.
El caso generó conmoción por la muerte de las tres niñas y su padre, quienes habían sido buscados desde el viernes después de que sus familiares perdieran contacto con ellos.