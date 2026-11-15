Siete partidos y cuatro títulos posibles: el calendario de Boca hasta fin de año

Después de ganar la tabla anual, Boca goleó 3 a 0 a Banfield el sábado y se clasificó a la final de la Copa Argentina. Con ese resultado, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya tiene dos finales aseguradas y la posibilidad de disputar hasta siete partidos antes de fin de año.

El Xeneize tiene tres compromisos definidos: la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, los octavos del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia y la definición de la Copa Argentina contra Platense.

Los otros cuatro encuentros dependen de su desempeño en el Clausura. Si supera los octavos, los cuartos y la semifinal, y luego gana el título, también se clasificará al Trofeo de Campeones.

Los tres partidos que Boca ya tiene asegurados

La primera final será el sábado 21 de noviembre a las 19.30, hora argentina, ante Atlético Mineiro. El título de la Copa Sudamericana se definirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Cuatro días después, Boca jugará ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura. El encuentro está programado para el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera.

La final de la Copa Argentina contra Platense está prevista para el miércoles 2 de diciembre. El partido ya está asegurado, aunque la fecha podría modificarse si el equipo de Arruabarrena sigue en carrera en el torneo de liga.

Las fechas del Torneo Clausura

Si elimina a Independiente Rivadavia, el Xeneize disputará los cuartos de final el fin de semana del 29 de noviembre. Esa instancia está programada antes de la fecha prevista para la final contra Platense.

Las semifinales se jugarán el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Si Boca avanza y se mantiene la fecha de la Copa Argentina, tendrá dos encuentros decisivos en la misma semana.

La final del Clausura está prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata. Si llega a esa instancia, el Xeneize habrá disputado seis partidos desde la definición de la Sudamericana, incluidos los cuatro cruces del torneo local.

El pase al Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones enfrenta a los ganadores del Apertura y del Clausura. La vía para que Boca acceda a ese encuentro es ganar la final del 12 de diciembre.

En ese escenario, el equipo de Arruabarrena tendría una semana entre las dos definiciones. El Trofeo de Campeones está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Si queda eliminado en alguna ronda del Clausura, su último partido del año será la final ante Platense o el cruce en el que se despida del torneo de liga, según cómo quede ordenado el calendario.