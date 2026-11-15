Una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta 90: murió un nene de 7 años

Un nene de 7 años murió y otras tres personas resultaron heridas el sábado 14 de noviembre, luego de que la camioneta en la que viajaban despistara en la Ruta 90 y chocara contra un árbol. El siniestro ocurrió cerca de Pampa Almirón, en la provincia de Chaco.

En la Ford Ranger viajaban dos adultos y dos menores. Un conductor que circulaba hacia General San Martín se encontró con la escena y se detuvo para asistirlos.

El hombre trasladó a los cuatro ocupantes en su propia camioneta hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile de General San Martín. Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento del niño de 7 años.

Una nena fue derivada a Resistencia

La otra menor que viajaba en el vehículo, de 11 años, recibió atención en el hospital de General San Martín. Luego fue derivada a un hospital de Resistencia para recibir atención de mayor complejidad.

Los otros dos ocupantes, una mujer de 38 años y un hombre de 39, también fueron asistidos en el Hospital Félix Anselmo Pértile. Ambos tienen domicilio en la capital chaqueña.

La División Patrulla Vial tomó conocimiento del siniestro a través de un llamado al 911. Cuando los agentes llegaron a la Ruta 90, los cuatro ocupantes ya habían sido trasladados.

Investigan las causas del despiste

Los efectivos encontraron la Ford Ranger sobre la banquina, a la altura del kilómetro 65. Personal del Gabinete Científico trabajó en el lugar para reconstruir cómo se produjo la salida del vehículo de la calzada.

Al momento del reporte, las causas del despiste seguían bajo investigación. Una de las hipótesis es que la lluvia que caía en la zona pudo haber reducido la visibilidad y la adherencia de los neumáticos.

Las pericias deberán establecer qué provocó el despiste en la Ruta 90. La posible incidencia de la lluvia aún no fue confirmada.