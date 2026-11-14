Concepción del Uruguay: secuestraron marihuana y dinero en un allanamiento por narcomenudeo

El operativo se realizó en el barrio 80 Viviendas de La Histórica

Un hombre de 37 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el barrio 80 Viviendas de Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. La Policía secuestró marihuana, una balanza electrónica, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El procedimiento se llevó adelante durante la jornada de este sábado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del doctor Gustavo Ariel Díaz, con intervención de la Fiscalía N.º 4, a cargo de la doctora M. Albertina Chichi.

Qué encontraron durante el allanamiento en Concepción del Uruguay

Durante el registro de la vivienda, los efectivos encontraron envoltorios de marihuana fraccionada y marihuana compactada, que serían presuntamente destinadas a la comercialización.

Además, secuestraron una balanza electrónica, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Un hombre quedó detenido por narcomenudeo

Como resultado del operativo, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un hombre de 37 años, quien posteriormente fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera.

Por otra parte, dos mujeres de 43 y 20 años fueron trasladadas a sede policial con el objetivo de establecer correctamente sus identidades.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.