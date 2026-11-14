Boca goleó a Banfield, clasificó a la final de la Copa Argentina y los memes coparon las redes

Boca Juniors venció 3-0 a Banfield en Mendoza, consiguió el pase a la final de la Copa Argentina y desató la euforia de sus hinchas. Tras la goleada, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y comentarios sobre el presente futbolístico del equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El Xeneize atraviesa un buen momento y volvió a demostrarlo con una contundente victoria ante Banfield. El resultado le permitió meterse en la definición del certamen y alimentó la ilusión de sus simpatizantes, que celebraron la clasificación tanto en las tribunas como en las plataformas digitales.

Como suele suceder después de los triunfos importantes, los usuarios de las redes sociales no tardaron en compartir imágenes y publicaciones para expresar su alegría. La tranquilidad y la confianza en el equipo fueron algunos de los temas que más se repitieron.

Los mejores memes de la clasificación de Boca

Uno de los ejes de las publicaciones fue la calma con la que los hinchas parecen vivir este presente deportivo. Algunos utilizaron escenas de películas y situaciones cotidianas para representar la confianza que les transmite el equipo.

También aparecieron bromas relacionadas con el ciclo de Claudio Úbeda, en las que los simpatizantes compararon el rendimiento actual con etapas anteriores y destacaron la seguidilla de resultados positivos.

Las imágenes y los comentarios se multiplicaron durante y después del encuentro, con festejos por la goleada y la posibilidad de volver a disputar una final.

Boca ya piensa en la final ante Platense

Con la clasificación asegurada, Boca comenzó a palpitar el próximo desafío: la final de la Copa Argentina frente a Platense.

La victoria ante Banfield y el lugar conseguido en la definición renovaron las expectativas de los hinchas, que encontraron en los memes otra forma de celebrar el presente del equipo.

Así, la goleada en Mendoza no solamente significó un paso importante en lo deportivo, sino que también convirtió a Boca en protagonista de las redes sociales, donde el ingenio de sus simpatizantes acompañó la fiesta azul y oro.