Mariano Werner clasificó 13° en Río Cuarto y buscará avanzar en la penúltima fecha del TC

Mariano Werner clasificó 13° en el Turismo Carretera en Río Cuarto, donde este sábado se disputó la clasificación correspondiente a la 14ª fecha del campeonato. El piloto paranaense, al volante de su Ford Mustang, registró una diferencia de 1s005 respecto del mejor tiempo de la jornada, establecido por Jonatan Castellano, quien se quedó con la pole position.

El entrerriano afronta un fin de semana exigente en el autódromo cordobés, debido a que su vehículo es el más pesado del parque. Werner acumula 35 kilos de lastre como consecuencia de sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis, una condición que representa un desafío adicional para conseguir buenos tiempos.

La clasificación se desarrolló en el marco de la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, Werner buscará mejorar su posición en las próximas instancias de competencia y recuperar terreno frente a sus rivales.

Castellano consiguió la pole position en Río Cuarto

Jonatan Castellano, con un Dodge Challenger, fue el más rápido de la jornada al marcar un tiempo de 1m19s938, según reportó Carburando. El piloto de Lobería superó por 0s230 a Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, mientras que Agustín Canapino, al volante de un Chevrolet Camaro, completó los tres primeros lugares a 0s259.

Para Castellano significó su novena pole position en el Turismo Carretera y el regreso al primer puesto de una clasificación después de más de tres años. Su última victoria en una tanda cronometrada había sido el 23 de abril de 2023, en Concepción del Uruguay, cuando competía con una Dodge GTX.

"Me pasé de largo en la primera vuelta y creí que no me iba a recuperar. Por suerte tenía auto para hacer la pole position y me pone muy contento", expresó Castellano. Sin embargo, deberá cumplir una penalización de cinco puestos por una maniobra peligrosa contra Marco Dianda durante la competencia anterior, disputada en Rosario.

Una clasificación condicionada por el aceite en pista

La actividad también estuvo marcada por un inconveniente mecánico de José Manuel Urcera, cuyo Mercedes-Benz sufrió una rotura de motor. El piloto consiguió inicialmente el cuarto tiempo, pero una penalización por el cambio de impulsor lo relegó al undécimo puesto.

El desperfecto provocó una mancha de aceite sobre el circuito, que debió ser cubierta con cemento por los oficiales de pista. Esta situación complicó las vueltas rápidas de varios competidores, entre ellos Julián Santero, quien había llegado a Río Cuarto como líder de la Copa de Oro al considerar los tres pilotos de último minuto.

Por su parte, Fritzler destacó el rendimiento de su Mercedes-Benz: "Hicimos un gran trabajo desde los entrenamientos. Sabía que tenía que sellar una buena vuelta y pude cumplir". Canapino también valoró su tercer puesto y aseguró que su equipo viene mejorando durante la temporada.

Werner buscará recuperar posiciones

La actuación del paranaense dejó como referencia una diferencia de poco más de un segundo respecto del poleman, en una clasificación particularmente exigente. Entre los 51 vehículos participantes, solamente 12 consiguieron ubicarse dentro del mismo segundo.

Werner llega a esta competencia después de haber protagonizado una importante remontada en Rosario, donde largó desde el 16° puesto y terminó tercero. Ese antecedente refleja su capacidad para avanzar posiciones durante las carreras.

Ahora, con el Ford Mustang y el lastre acumulado, el entrerriano tendrá por delante una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento en Río Cuarto, en una instancia decisiva del campeonato de Turismo Carretera.