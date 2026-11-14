Italia multó a Meta con casi 900 millones de dólares por acceder a fotos y videos sin permiso

Italia multó a Meta con casi 900 millones de dólares por acceder de manera irregular a fotografías y videos almacenados en teléfonos celulares con sistema operativo Android. La Autoridad de Protección de Datos del país europeo impuso una sanción de 805 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 887 millones de dólares, tras detectar presuntas irregularidades que involucraron a unos 20 millones de usuarios.

La investigación del organismo regulador italiano, conocido como Garante, se centró en una función de Facebook denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", disponible desde 2023. Esta herramienta permitía analizar archivos multimedia almacenados en los dispositivos para recomendar publicaciones.

Según determinó la autoridad, la aplicación utilizaba un permiso genérico y predeterminado que no informaba claramente a los usuarios sobre el tratamiento de sus imágenes y videos. El organismo consideró que Meta incumplió la normativa de protección de datos al no solicitar una autorización explícita, informada y específica.

Qué deberá hacer Meta tras la sanción

Además de la multa económica, equivalente aproximadamente al 0,47% de los ingresos globales de la compañía, el organismo italiano estableció un plazo de 60 días para modificar el funcionamiento de la herramienta.

Durante ese período, Meta deberá desactivar la función de manera predeterminada y establecer un mecanismo de consentimiento independiente. De esta forma, los usuarios deberán autorizar expresamente el acceso a los archivos multimedia almacenados en sus teléfonos.

La resolución también dejó abierta la posibilidad de nuevas investigaciones sobre herramientas que procesan fotografías y videos mediante servicios en la nube, según informó Agencia Noticias Argentinas. El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos utilizados por las grandes plataformas tecnológicas para recopilar información personal y las condiciones bajo las cuales deben obtener el consentimiento de sus usuarios.