Presentarán un proyecto para declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor

El próximo martes 17 de noviembre, a las 19, se realizará una charla sobre la rana tractor (Nyctimantis siemersi), también conocida como rana trepadora pintada, en el Museo Antonio Serrano, ubicado en Gardel 62 de Paraná. Durante la actividad se presentará un proyecto de ley que propone declararla Monumento Natural Provincial, con el objetivo de fortalecer su conservación en Entre Ríos.

El encuentro contará con la participación de especialistas del CONICET y de la diputada provincial María Elena Romero, autora de la iniciativa legislativa. Se abordará la situación de la especie, la reducción de sus poblaciones y las principales amenazas que enfrenta en los ambientes naturales de la provincia.

La actividad también permitirá conocer la importancia de la rana tractor como bioindicadora de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos y periacuáticos, así como la necesidad de preservar los humedales donde habita.

Una especie vulnerable que enfrenta amenazas

La rana tractor pertenece a la familia Hylidae y se encuentra asociada a humedales del centro-norte entrerriano y a ambientes vinculados con el Espinal mesopotámico.

Actualmente, sus poblaciones presentan una tendencia decreciente y una reducción de su área de distribución, principalmente debido a la transformación de los ambientes naturales y al avance de la frontera agrícola. En Argentina está categorizada como Vulnerable.

Estas condiciones motivaron la elaboración de una propuesta legislativa destinada a establecer medidas específicas de protección y promover acciones de conservación de la biodiversidad entrerriana.

Qué propone el proyecto de ley

La iniciativa fue presentada el 6 de mayo de 2026 por la diputada María Elena Romero, de Juntos por Entre Ríos, ante la Cámara de Diputados provincial, en el marco de la Ley N.º 10.479 de Conservación y Manejo de la Biodiversidad.

El proyecto propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor y prohibir su captura, daño, persecución y comercialización. También contempla campañas de educación ambiental, programas de monitoreo y acciones coordinadas con instituciones científicas, áreas protegidas y organismos vinculados con la conservación.

La propuesta apunta a generar herramientas para preservar tanto a la especie como a los ambientes naturales necesarios para su supervivencia.

Investigadoras del CONICET participarán de la charla

Entre las expositoras estará Adriana Manzano, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET, especializada en morfología funcional y desarrollo del aparato locomotor en anfibios y reptiles.

También participará Laura Sánchez, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora asistente del CONICET, cuya labor se centra en el biomonitoreo mediante anfibios en plantaciones forestales de Entre Ríos.

La diputada María Elena Romero, abogada y docente especializada en Derecho Agrario, expondrá los alcances de la iniciativa legislativa.

La charla buscará generar un espacio de intercambio entre el ámbito científico y legislativo, además de difundir la importancia de proteger las especies nativas y los ecosistemas de Entre Ríos.