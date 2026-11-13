Una jubilada lleva más de un mes presa por intentar robar un corte de carne en Buenos Aires

Estela Chávez, de más de 65 años, fue detenida en un supermercado de San Fernando por un presunto intento de hurto. Permanece alojada en una alcaidía de Chacarita y su familia denunció complicaciones de salud durante el encierro.
Una jubilada lleva más de un mes presa por intentar robar un corte de carne de un supermercado de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Se trata de Estela Chávez, una mujer de más de 65 años que percibe el haber mínimo y permanece detenida desde el 8 de octubre, mientras su defensa busca obtener la excarcelación.
El episodio ocurrió cuando las cámaras de seguridad del establecimiento registraron una presunta maniobra de hurto. Personal de vigilancia interceptó a la mujer antes de que atravesara la línea de cajas.
La intervención policial derivó en una causa por tentativa de hurto, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, con intervención de la Defensoría Pública Oficial N.º 15.
Por qué continúa detenida la jubilada
El 26 de octubre, la Justicia dictó la prisión preventiva de Chávez. Su situación procesal también quedó vinculada con un expediente anterior por otro presunto intento de sustraer alimentos.
Desde entonces, la mujer permaneció alojada en la Alcaidía N.º 15 del barrio porteño de Chacarita, un establecimiento destinado a detenciones transitorias que, según la información difundida, no deberían superar las 72 horas.
El caso generó cuestionamientos por la prolongación del encierro ante una acusación por un delito contra la propiedad de menor gravedad, mientras la defensa solicitó una revisión urgente de su situación judicial.
Denunciaron problemas de salud durante la detención
Según trascendió, la jubilada compartía una celda con otras cinco mujeres y presentó distintas complicaciones de salud durante su permanencia en el establecimiento.
Entre los problemas denunciados se mencionaron afecciones pulmonares que se habrían agravado por la exposición al humo de tabaco, además de infecciones urinarias y otras complicaciones médicas.
La situación habría requerido traslados de urgencia para recibir atención sanitaria, lo que incrementó la preocupación de sus familiares.
El reclamo de su familia por la excarcelación
Mariano Franco, hijo de la mujer, relató las dificultades que enfrentaba para visitarla y manifestó su preocupación por la continuidad de la detención, publicó Uno Mendoza. También señaló que llevaba provisiones semanalmente y cuestionó las expectativas de excarcelación que, según sostuvo, no se habían concretado.
El caso volvió a poner en discusión las condiciones de alojamiento en las alcaidías porteñas, particularmente los problemas de sobrepoblación y atención médica denunciados por organismos de control. Mientras tanto, la defensa de Chávez insistió en la necesidad de revisar su situación procesal y resolver el pedido de libertad.