Estados Unidos levantó la prohibición de despegues tras más de 10.500 vuelos demorados

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la prohibición de despegues que había afectado a los aeropuertos de todo el país durante varias horas. La medida había sido implementada por una falla en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo, que provocó miles de demoras y cancelaciones en los vuelos programados.

El organismo confirmó que las aeronaves podían volver a despegar después de la interrupción nacional. Sin embargo, la reanudación de las operaciones no implicó una normalización inmediata, debido a la acumulación de vuelos retrasados y servicios cancelados durante la jornada.

Según los registros de la plataforma FlightAware, poco después de las 18:30, hora del Este de Estados Unidos, se contabilizaban más de 10.500 vuelos demorados y alrededor de 1.700 cancelaciones. Las cifras reflejaron el impacto de la falla sobre el sistema aeroportuario estadounidense.

Cuáles fueron los aeropuertos más afectados

La interrupción de las operaciones provocó importantes complicaciones en algunos de los principales centros de conexiones aéreas del país, donde se concentró una elevada cantidad de vuelos suspendidos.

Entre los aeropuertos con más cancelaciones figuraron Chicago, con 436 vuelos; Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, con 392; Atlanta, con 384; y Charlotte, con 374, de acuerdo con los datos difundidos por FlightAware.

Durante la vigencia de la restricción, algunas aeronaves recibieron autorizaciones excepcionales para despegar cuando sus recorridos no requerían atravesar el espacio aéreo continental estadounidense. Entre esas operaciones se encontraban vuelos desde la costa este hacia destinos del otro lado del océano Atlántico y servicios desde aeropuertos de la costa oeste con destino a Hawái y distintos países asiáticos.

Donald Trump descartó indicios de un ciberataque

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a la interrupción del tráfico aéreo y consideró que el incidente no parecía estar relacionado con un ataque informático ni con una falla provocada por inteligencia artificial.

En declaraciones al periodista Peter Doocy, de Fox News, el mandatario vinculó el episodio con el deterioro de la infraestructura tecnológica utilizada para administrar las operaciones aéreas. Trump describió el sistema como “vieja y rota”, en referencia a una infraestructura que, según sostuvo, tenía 55 años de antigüedad.

Además, señaló que ninguna persona u organización se había atribuido la responsabilidad del incidente. A su entender, esa circunstancia restaba fuerza a la hipótesis de un ataque informático de gran escala contra la infraestructura crítica del país. Las declaraciones del presidente constituyeron una evaluación preliminar y no una conclusión técnica definitiva sobre las causas de la falla.